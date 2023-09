James Bond wechselt von ProSieben zu Sat.1

TV-News

Anlässlich des Deutschen Fernsehpreises widmet Sat.1 sein Programm einen Tag lang dem Ehrenpreis-Träger Michael Bully Herbig.

In den vergangenen Monaten hatte ProSieben am Freitagabend die Filmreiheerfolgreich etabliert und strahlte die Reihe ab dem ersten Film «007 jagt Dr. No» aus dem Jahr 1962 aus. An drei Abenden im August und September schwächelten die Einschaltquoten zwar etwas und bewegten sich nur unterhalb des Senderschnitts, doch am vergangenen Freitag retablierte sich der Doppelnull-Agent mit tollen 11,0 Prozent in der Zielgruppe. Auf dem Gesamtmarkt kam ProSieben ohne Schwächephase aus und erreichte stets mindestens 5,0 Prozent, was deutlich über den gewohnten Werten anzusiedeln ist.Dennoch wechselt «James Bond 007» demnächst den Sender und geht am Sonntag, 1. Oktober, bei Sat.1 auf Verbrecher-Jagd. Zwei Tage zuvor zeigt ProSieben noch den letzten Bond-Film mit Pierce Brosnan als Hauptdarsteller, «Stirb an einem anderen Tag» aus dem Jahr 2002. In Sat.1 wird dann Daniel Craig in «Casino Royale» zu sehen sein. Außerdem setzt der Bällchensender am selben Abend noch auf die beiden Brosnan-Filme «Der Morgen stirbt nie» (23:10 Uhr) und «Die Welt ist nicht genug» (1:35 Uhr). Für James Bond bedeutet dies allerdings keinen Abschied von ProSieben, allerdings muss sich der Geheimagent mit einem späteren Sendeplatz zufriedengeben. Am Freitag, 6. Oktober, wiederholt ProSieben um 23:05 Uhr «Casino Royale». Im Vorlauf ist «Wonder Woman» zu sehen.Zurück zu Sat.1: Dort wird bekanntlich am 28. September die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises gezeigt. Der erste Preisträger steht in Person von Michael Bully Herbig bereits fest, er kommt den Ehrenpreis des Stifterkreises, dessen Vorsitzender in diesem Jahr ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann ist, verliehen. Anlässlich dieser Ehrung zeigt Sat.1 am 1. Oktober ab 12:20 Uhr vier Filme, die der Komiker umgesetzt hat. Um 12:20 Uhr beginnt der „Bully-Tag“ mit, um 14:10 Uhr folgtund(16:10 Uhr). Ab 18:00 Uhr endet die Sonderprogrammierung mit, den ProSieben gewöhnlich im am Silvesterabend ausstrahlt. Sat.1 hatte alle drei Filme zuletzt im Juli im Programm.