Schwetje gibt ntv-Chefredaktion auf

Köpfe

Sonja Schwetje hatte im März zusätzlich zu ihren Aufgaben die Programmdirektion des Nachrichtensenders übernommen. Nun gibt sie die Doppelbelastung ab, der neue Chefredakteur kommt aus den eigenen Reihen.

Der Nachrichtensender ntv bekommt zum 1. Oktober einen neuen Chefredakteur, wie ntv am Donnerstag bestätigte. David Whigham, seit Januar 2022 in stellvertretender Position tätig, steigt zum Chefredakteur auf und folgt damit auf Sonja Schwetje, die seit März 2023 in Doppelfunktion als Programmgeschäftsführerin und Chefredakteurin tätig war.„Ich freue mich sehr, dass David Whigham meine Nachfolge als Chefredakteur bei ntv übernehmen wird“, erklärt Sonja Schwetje und bezeichnete Whigham als „exzellenten Journalisten“ und „vorbildliche Führungspersönlichkeit“ mit einer „besonnenen, menschlichen Art“. Weiter sagt sie: „David hat in seiner bisherigen Rolle den erfolgreichen Kurs unseres Senders bereits maßgeblich mitgestaltet und wird mit seinem ausgeprägten Gespür für redaktionelle und technologische Innovationen die crossmediale First Mover Strategie von ntv im Programmbereich weiter vorantreiben.“David Whigham kam bereits im Jahr 2000 zu ntv und arbeitete als Korrespondent in London, zudem leitete er das dortige Studio der Deutschen Fernsehen Nachrichtenagentur (DFA), bei der er Ende der 1990er-Jahre sein Volontariat absolvierte. Nach zwei Jahren an der Themse kehrte Whigham nach Deutschland zurück und war dann unter anderem für CNN Deutschland und tv.nrw tätig. Seit 2007 ist David Whigham für ntv in verschiedenen Funktionen sowohl vor als auch hinter der Kamera im Einsatz. So war er unter anderem Redaktionsleiter des ntv Auslandsreports, Chef vom Dienst und Nachrichtenmoderator sowie ab 2017 stellvertretender Nachrichtenchef. Seit 2019 war David Whigham neben Renate Friedrich Nachrichtenchef des Senders.