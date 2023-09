«Harry Wild» startet am 9. Oktober

US-Fernsehen

Acorn TV möchte mit einer Doppelfolge die neue Staffel beginnen.

Acorn TV enthüllte den Premierentermin für die zweite Staffel von, der irischen Mystery-Thriller-Serie mit der Emmy- und Golden Globe-preisgekrönten Schauspielerin Jane Seymour («The Kominsky Method») in der Hauptrolle. Die als eine von Seymours "dynamischsten Rollen" angekündigte, humorvolle sechsteilige Staffel startet mit einer Premiere von zwei Episoden am Montag, den 9. Oktober auf Acorn TV. Neue Episoden werden wöchentlich jeweils montags veröffentlicht. Die Serie wird auf Acorn TV in den USA, Kanada, Neuseeland, Australien und im Vereinigten Königreich zu sehen sein.Die zweite Staffel folgt der ehemaligen Literaturprofessorin Harry Wild (Seymour), die im Ruhestand einen ungewöhnlichen Zeitvertreib gefunden hat: die Aufklärung von Verbrechen zusammen mit ihrem jungen Partner Fergus Reid (Rohan Nedd, «Whitstable Pearl»). Gemeinsam untersuchen sie Fälle, die von vermissten Personen bis hin zu Morden reichen, sehr zum Ärger von Harrys Sohn Charlie (Kevin Ryan, Guilt), der bei der Dubliner Polizei arbeitet. Als Fergus' Mutter plötzlich wieder auftaucht, nachdem sie ihre Familie verlassen hat, müssen die beiden ein sehr persönliches Geheimnis lösen: Was sind ihre Absichten? Und kann er ihr vertrauen?Zur weiteren Besetzung gehören Paul Tylak («Kin»), Amy Huberman («Striking Out») und Rose O'Neill. «Harry Wild» wird von Dynamic Television produziert. Acorn Media Enterprises ist Koproduzent. Die zweite Staffel wird von David Logan zusammen mit der Autorin Jo Spain entwickelt und geschrieben und von Jane Seymour, Daniel March, Klaus Zimmermann, James Gibb, Morgan O'Sullivan, James Flynn, Bea Hammer und Catherine Mackin produziert. Robert Quinn und Emer Conroy fungieren als Regisseure.