Paramount+ Australia dreht «Fake»

Asher Keddie wird in der Serie die Hauptrolle spielen. Sechs Folgen sollen entstehen.

Paramount+ Australia und Screen Australia gaben die Auftragsvergabe für die Paramount+-Original-Dramaseriebekannt, eine aufrüttelnde neue Geschichte über die Liebe in einer Welt von Lügnern, Betrügern, Fantasten und Schwindlern. Inspiriert von dem Buch „Fake“ von Stephanie Wood, wird die achtteilige Serie von Imogen Banks («Safe Home», «Offspring») und Emelyne Palmer («Safe Home», «RFDS») von Kindling Pictures produziert und von dem mit dem Gold Logie Award ausgezeichneten Asher Keddie koproduziert, der auch die Hauptrolle spielen wird.«Fake» ist ein fesselnder, emotionaler Thriller, der Wahrheit, Liebe, Lügen und die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, erforscht. Er wurde von der AWGIE-prämierten Drehbuchautorin Anya Beyersdorf für das Fernsehen entwickelt und von der AACTA- und Australian Director's Guild-Preisträgerin Emma Freeman («Secret City») inszeniert. An der Seite von Asher Keddie spielt der mit dem Australian Film Institute Award ausgezeichnete Schauspieler David Wenham («SeaChange»).«Fake» handelt von Birdie Bell (Keddie), einer schönen, klugen und brillanten Magazin-Autorin, die glaubt, "den Richtigen" gefunden zu haben, als sie den erfolgreichen Grazer Joe Burt (Wenham) über eine Dating-App kennenlernt. Überzeugt von ihren wohlmeinenden Freunden und ihrer Familie, dass dies ihr ganz persönliches Happy End sein könnte, beginnt Birdie zu glauben, dass dies endlich ihre Chance ist, das Märchen zu leben. Als sich in Joes Geschichten Risse bilden, findet Birdie bald heraus, dass ihr Freund nicht das ist, was er ihr vorgegaukelt hat.Sophia Mogford, Executive Producer, Drama und Comedy, Paramount ANZ, sagte: "Das Konzept ‚Das würde mir nie passieren‘ ist uns allen vertraut, und «Fake», das sich darum dreht, ist eine nuancierte und faszinierende Geschichte, und es gibt wirklich keine Bessere als Imogen Banks, um all dies zum Leben zu erwecken. Das wird unser Publikum sicher süchtig machen."Grainne Brunsdon, Head of Content, Screen Australia, sagte: "«Fake» verspricht eine fesselnde Ergänzung der australischen Fernsehlandschaft zu werden, und Screen Australia ist begeistert, dieses Projekt zu unterstützen. Imogen Banks, Anya Beyersdorf und das gesamte Kreativteam haben eine Geschichte entwickelt, die die Facetten von Liebe, Vertrauen und die Komplexität von Authentizität in unserer heutigen Welt erforscht - und das in einer Serie, die zum Anschauen einlädt. Die nachdenklich stimmende Handlung und die gut ausgearbeiteten Charaktere der Serie werden eine breite Resonanz finden und machen sie zu einem Muss, wenn sie 2024 auf Paramount+ ausgestrahlt wird."