Tyler-Perry-Formate gehen weiter

US-Fernsehen

BET hat zwei neue Dramen angekündigt, die Mitte Oktober an den Start gehen.

Diesen Oktober kehrt BET mit zwei seiner Dramen zurück:und. Beide Serien, die von Tyler Perry produziert, inszeniert und geschrieben wurden, werden die Fans weiterhin mit neuen Episoden jeden Dienstag- und Mittwochabend fesseln.Tyler Perrys Hit-Drama «Tyler Perry's The Oval» feiert seine Premiere am Dienstag, den 17. Oktober, um 21 Uhr. Die fünfte Staffel lüftet den Schleier darüber, was passieren kann, wenn der Anführer der freien Welt, seine Frau und seine Familie durchgeknallte Irre sind. Die spannende Serie beleuchtet auch das persönliche, alltägliche Leben der Mitarbeiter, die sich um das Innenleben der berühmtesten Residenz der Nation kümmern.Ed Quinn, Kron Moore, Javon Johnson, Ptosha Storey, Vaughn Hebron, Teesha Renee, Daniel Croix Henderson, Lodric D. Collins, Ciera Payton, Walter Fauntleroy, Taja V. Simpson, Brad Benedict, Travis Cure, Matthew Law, Bill Barrett, Derek A. Dixon, Nick Barrotta, Nelson Estevez, Kaye Singleton und Russell Thomas spielen die Hauptrollen in dem einstündigen Drama. Das Format wird von Tyler Perry produziert, inszeniert und geschrieben.«Tyler Perry's Sistas» begleitet eine Gruppe alleinstehender schwarzer Frauen, die ihr "kompliziertes Liebesleben", ihre Karrieren und ihre Freundschaft durch die Höhen und Tiefen des Lebens in einer modernen Welt der sozialen Medien und unrealistischen Beziehungsziele steuern. Tyler Perry nimmt die Zuschauer mit auf eine aufregende Reise voller Emotionen und böser Überraschungen, die die langjährige Freundschaft der Frauen auf die Probe stellen. Diese Gruppe von Frauen, die mit ihren neu gefundenen Beziehungen verflochten sind, muss sich in der Dating-Szene des neuen Zeitalters zurechtfinden, während sie in ihren 30ern weiter nach der Liebe suchen.Tyler Perry ist der ausführende Produzent, Regisseur und Autor der beliebten Serie, in der das talentierte Ensemble KJ Smith, Mignon, Ebony Obsidian, Novi Brown, Crystal Renee' Hayslett, Devale Ellis, Chido Nwokocha, Anthony Dalton II, Brian Jordan Jr., Kevin A. Walton und Trinity Whiteside mitspielt.