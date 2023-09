Primetime-Check

Wie schnitt die Krimi-Wiederholung im Ersten ab? Punktete das ZDF mit der Premiere von «Gäste zum Essen»?

„Im Namen des Vaters“ aus der Reiheverfolgten am Donnerstagabend 6,10 Millionen Zuschauer, die Sendung verbuchte 26,3 Prozent bei allen sowie 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitund denwaren 3,15 und 2,32 Millionen dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 15,1 und 13,6 Prozent bei allen sowie 7,0 und 10,4 Prozent bei den jungen Menschen.Die Premiere vonwollten sich 3,44 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen, der Spielfilm hatte 13,6 Prozent bei allen sowie 6,7 Prozent bei den jungen Menschen. Mit demundfesselte das ZDF 3,67 und 2,01 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 17,6 und 13,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 8,9 und 6,5 Prozent verbucht.1,70 Millionen Menschen schalteten bei RTL den Filmein, der 10,0 Prozent in der Zielgruppe hatte. Mit demverbuchte Sat.1 0,71 Millionen Zuschauer und 6,5 Prozent in der Zielgruppe. 0,40 Millionen Menschen beendeten mit ProSieben, die Sendung kam auf 4,5 Prozent. Mitundgenerierte Kabel Eins 0,51 und 0,32 Millionen, das brachte 4,8 und 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.VOX hatte mitund0,79 und 0,47 Millionen Zuschauer, sodass man sich über 7,7 und 5,3 Prozent Marktanteil freuen konnte. Unterdessen sendete RTLZWEIund, womit man 0,45 und 0,30 Millionen Menschen einsammelte. In der Zielgruppe sicherten sich die Reality-Sendungen 3,5 und fantastische 5,5 Prozent.