Lawrence Jones geht zu «Fox & Friends»

US-Fernsehen

Bereits ab Montag wird Jones Co-Moderatorin der sehr erfolgreichen Frühstückssendung.

Der FOX News Channel (FNC) hat Lawrence Jones zum Co-Moderator der Sendereiheernannt. Ab Montag, dem 18. September, wird Jones die Co-Moderatoren Steve Doocy, Ainsley Earhardt und Brian Kilmeade von 6:00 bis 9:00 Uhr am Wochentagmorgen unterstützen und auch seine Rolle als Unternehmensreporter des Senders weiterführen.Gavin Hadden, Senior Vice President of Morning Programming bei FNC, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Lawrence hat den Finger am Puls der Dinge, die für die Gemeinden in ganz Amerika wichtig sind, und seine Erkenntnisse haben sich für die Zuschauer von «FOX & Friends» als unschätzbar wertvoll erwiesen. Wir freuen uns darauf, ihn in unserer Familie willkommen zu heißen, wenn er jeden Morgen zusammen mit unseren Star-Co-Moderatoren Amerika aufweckt."Jones fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, Teil des Kabelnachrichten-Erbes zu werden, das FOX News mit «FOX & Friends» geschaffen hat, der Sendung, in der ich meinen allerersten nationalen Fernsehauftritt hatte. Es ist wirklich ein Privileg, unser Publikum jeden Tag zu informieren, und ich kann es kaum erwarten, dies jeden Morgen zu tun."Mit 30 Jahren ist Jones der jüngste schwarze Co-Moderator in den Kabelnachrichten. Er kam 2018 zu FNC und machte sich schnell einen Namen mit seiner ausführlichen Berichterstattung über die Auswirkungen nationaler Themen auf lokale Gemeinschaften. Im Jahr 2021 wurde er zum Unternehmensreporter von «FOX & Friends» ernannt, wo er eine Vielzahl lokaler und nationaler Geschichten präsentiert, Themen beleuchtet, die den Alltag der Amerikaner betreffen, und Nachrichtensprecher aus dem gesamten politischen und kulturellen Spektrum interviewt.