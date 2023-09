«Defiant Ones» startet am 19. September auf Hulu

US-Fernsehen

Der vierteilige Dokumentarfilm war einst Teil von HBO.

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Musikgenres Hip-Hop wirdam Dienstag, den 19. September, auf Hulu zur Verfügung gestellt. Allen Hughes («Menace II Society», «Dead Presidents») hat einen Film über das unwahrscheinliche, aber unzerbrechliche Band des Vertrauens und der Freundschaft zwischen Dr. Dre und Jimmy Iovine gedreht, zwei smarte Männer aus unterschiedlichen Welten, die viele der aufregendsten und extremsten Momente der jüngeren Popkultur geprägt haben.«The Defiant Ones» erzählt die Geschichte von Jimmy Iovine und Dr. Dre – der eine der Sohn eines Brooklyner Hafenarbeiters, der andere direkt aus Compton – und ihrer unwahrscheinlichen Partnerschaft und überraschenden Hauptrollen in einer Reihe von transformativen Ereignissen der zeitgenössischen Kultur. Regisseur Allen Hughes (Menace II Society) erzählt diese aufschlussreiche, fesselnde und oft düstere Geschichte, die in Aufnahmestudios, bescheidenen Häusern und riesigen Villen, vor Strafgerichten und in den höchsten Korridoren der Unternehmensmacht spielt.Der vierteilige Dokumentarfilm wird mit Hilfe vieler der bedeutendsten Künstler und Persönlichkeiten unserer Zeit erzählt und spiegelt Hughes' uneingeschränkten Zugang zu Iovine, Dre und den bemerkenswerten Persönlichkeiten wider, die Teil ihrer Erfolgsgeschichte waren. Neben ausführlichen Interviews mit Dr. Dre und Jimmy Iovine, die offen über ihre Höhen und Tiefen sprechen, enthält die Sendung Interviews mit Musikikonen wie Bono, David Geffen, Eminem, Nas, Ice Cube, Gwen Stefani, Jon Landau, Tom Petty, Trent Reznor, Snoop Dogg, Bruce Springsteen und will.i.am. Die Serie zeigt außerdem noch nie gezeigtes Material aus einer Vielzahl von Aufnahme- und Schreibsessions mit Eazy-E, JJ Fad, Stevie Nicks, N.W.A., Tom Petty, Bruce Springsteen und U2, um nur einige zu nennen.