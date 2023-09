BBC erwirbt «Interview with the Vampire»

England

AMC Networks hat die Eigenproduktion, die in den USA bei Peacock läuft, erfolgreich veräußert.

Die BBC hat das Erfolgsdramavon AMC Networks, das auf dem Bestseller von Anne Rice basiert, für BBC Two und BBC iPlayer erworben. In der siebenteiligen Serie spielen Jacob Anderson («Game of Thrones», «Doctor Who», «Broadchurch»), Sam Reid («The Newsreader», «Prime Suspect 1973», «Lambs of God»), Bailey Bass («Avatar: Way of Water»), Eric Bogosian («Succession», «Billions», «Uncut Gems») und Assad Zaman («Hotel Portofino») mit.Die Serie folgt Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) und Claudia (Bailey Bass) und ihrer epischen Geschichte von Liebe, Blut und den Gefahren der Unsterblichkeit, die sie dem Journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) erzählen. Louis, der sich an den Einschränkungen seines Lebens als Schwarzer im New Orleans um 1900 reibt, kann dem Angebot des verwegenen Lestat nicht widerstehen, der ihm den ultimativen Ausweg bietet: sich ihm als Vampir anzuschließen. Doch Louis' berauschende neue Kräfte haben einen gewalttätigen Preis, und die Einführung von Lestats neuestem Sprössling, dem Kindervampir Claudia, startet bald einen jahrzehntelangen Pfad der Rache und Sühne.Sue Deeks, Leiterin der BBC-Programmbeschaffung, sagt: "«Interview with the Vampire» ist ein üppiges, sinnliches, komplexes und verstörendes Vergnügen. Getragen von den charismatischen Hauptdarstellern Jacob Anderson und Sam Reid bleibt die Serie dem gotischen Geist der ewig populären Romane von Anne Rice treu, während sie ihre Welt auf sympathische Weise für eine neue Generation neu interpretiert."