RTL plant Football-Unterhaltungsshow

TV-News

Durch das Format «Promi Touchdown» wird Daniel Hartwich führen.

Die neue NFL-Saison hat gerade begonnen, da darf sich der übertragende Sender bereits feiern lassen, die Rechte der Konkurrenz ProSiebenSat.1 streitig gemacht zu haben. Der Saisonauftakt verlief hervorragend. Neben den Live-Spielen bietet der Kölner Sender den American-Football-Fans zahlreiche weitere Inhalte, von Podcasts, Magazinen und Dokumentationen. Nun will RTL auch in der Unterhaltung Kasse machen und plant für den 28. Oktober die Aufzeichnung der ShowAls Moderator wird Daniel Hartwich durch die Sendung führen, die in Mainz aufgezeichnet wird. Dort werden Spaß, Schnelligkeit und vor allem Teamgeist gefragt sein. Zwei prominent besetzte Teams treten in sieben unterhaltsamen Spielen und einem fulminanten Finale gegeneinander an, um ihre Tauglichkeit als Football-Profi unter Beweis zu stellen. RTL verspricht „verspricht ein mitreißendes Erlebnis für die ganze Familie“. Neben den prominenten Gästen, die noch unter Verschluss gehalten werden, treten auch spektakuläre Cheerleader und fantastische Marching Bands auf, außerdem wird es eine Half Time Show geben.«Promi Touchdown» ist eine Produktion von Banijay Productions Germany, ein Sendetermin steht noch nicht fest.