ITV bestellt «Out There»

England

Buffalo Pictures dreht das neue Drama mit Martin Clunes und Louis Ashbourne.

ITV und ITVX geben die Thriller-Seriein Auftrag, geschrieben von Ed Whitmore und Marc Evans, produziert von Buffalo Pictures. Der Drogenhandel an den Bezirksgrenzen und eine eskalierende, heimtückische Verbrechenswelle, die das britische Umland überzieht, sind das Thema des neuen sechsteiligen ITV- und ITVX-Dramas «Out There» mit Martin Clunes in der Hauptrolle, der sich als Landwirt mit dunklen Kräften konfrontiert sieht, die in seine ländliche Gemeinde eindringen. Die zweite Hauptrolle übernimmt Louis Ashbourne Serkis.Das Drama zeigt die heimliche, schleichende Invasion des Landes, das der Landwirt so sehr schätzt, mit verheerenden Folgen, denn sein Lebensunterhalt, sein Gehöft und sein Familienleben werden von lokalen Drogenhändlern bedroht, die im Grunde genommen städtische Banden sind, die das britische Land als Operationsgebiet nutzen, um Drogen und Geld zwischen ihren innerstädtischen Zentren und provinziellen Gebieten zu transportieren.Polly Hill, Head of Drama bei ITV, hat die Serie in Auftrag gegeben, die auf ITV1 ausgestrahlt und auf ITVX gestreamt werden soll. Hill kommentierte: "«Out There» ist ein brillantes, fesselndes Drama von dem Team hinter Manhunt, in dem die Grenzen zwischen den Grafschaften für einen Vater und seinen Sohn sehr real werden, die sich bereits mit den modernen Herausforderungen der Führung eines Bauernhofs auseinandersetzen. Martin Clunes ist wunderbar als Nathan, der in einem Drama voller Überraschungen versucht, den besten Weg zur Rettung seines Sohnes zu finden, in einer Welt, die er nicht versteht."