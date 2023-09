«More Power»: Kabel Eins Doku schnappt sich Tim Allen

TV-News

Die Doku-Serie mit dem früheren «Hör mal, wer da hämmert»-Star debütiert am 2. Oktober 2023.

In den 1990er Jahren feierte Tim Allen und Richard Karn mitriesige Erfolge. Die Serie des Senders ABC erreichte fantastische Werte, RTL bestritt damit das werktägliche Nachmittagsprogramm. Nach der Sitcom «Last Man Standing» hat sich Allen im vorherigen Jahr einem neuen Projekt gewidmet.Für den History Channel drehten Allen und Richard Karn die Handwerker-Dokumentation «More Power», die ab Montag, den 2. Oktober 2023, bei Kabel Eins Doku Free-TV-Premiere feiert. Insgesamt sind zehn Folgen entstanden, die bei dem Dokumentationssender ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sind.Tim Allen und Richard Karn finden sich in ihrer Werkstatt ein, um gemeinsam mit der DIY-Expertin April Wilkerson Werkzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen. Große Gerätschaften werden unter freiem Himmel getestet. Auch für talentierte Handwerker und Erfinder ist Platz in der Show.