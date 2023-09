Sky-Doku über Christoph Daum erscheint Ende Oktober

TV-News

Einen Tag nach dem 70. Geburtstag des einstigen Erfolgstrainers erscheint das Sky Original, in dem Matthias Sammer, Rudi Völler und Reiner Calmund zu Wort kommen.

Sky hat einen Starttermin für die erstmals im Mai angekündigte Dokumentationüber den ehemaligen Bundesliga-Erfolgstrainer Christoph Daum kommuniziert. Der 90-minütige Film von Marc Schlömer ist am 27. Oktober bei Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen und erscheint damit drei Tage nach Daums 70. Geburtstag.Zu Wort kommen dabei nicht nur Wegbegleiter wie Matthias Sammer, Rudi Völler und Reiner Calmund. Im Rahmen der Dreharbeiten für den Film kam es auch erstmals seit Jahren wieder zu einer persönlichen Begegnung zwischen Christoph Daum und dessen Erzrivalen Uli Hoeneß, die in den 80er-, 90er-Jahren und Anfang der 2000er medienwirksam im Clinch miteinander lagen. Daum lässt die Zuschauer auch teilhaben an der bewegten Zeit seit seiner Krebsdiagnose, die geprägt ist von therapeutischen Maßnahmen, in der er seinen Alltag aber auch weiterhin mit großem Lebenswillen so aktiv gestaltet wie möglich„Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie Details aus dem Fußball erfahren, die wären nie ohne diese Doku herausgekommen. Sie werden den Fußball viel, viel besser verstehen. Auch warum ich bei vielen Vereinen einen Legendenstatus genießen darf. Also spannend, interessant und ein Muss für jeden Fußball-Fan; eigentlich noch wichtiger, als die Tagesschau zu gucken“, so Christoph Daum in seiner gewohnt großspurigen und mit Humor versehenen Art.«Daum – Triumphe & Skandale» ist eine Produktion von Banijay Productions Germany. Produzent für Banijay Productions Germany ist Arno Schneppenheim. Executive Producer ist Marc Schlömer, der auch Regie führt. Executive Producer für Sky ist Nico Gammella.