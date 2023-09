RTLup setzt auf «Medicopter 117»

TV-News

Ab Oktober ist die frühere RTL-Serie wieder Teil des Montags.

Zwischen 1998 und 2007 produzierte die Firma MR Film für RTL die Serie. Das Format sollte mit spannenden Rettungsaktionen, dramatischen Schicksalen und Geschichten rund um die Haupt- und Nebendarsteller punkten. Jahrelang erreichte RTL mit dem Programm sensationelle Werte, doch schlussendlich waren die Reichweiten nicht mehr zufriedenstellend.Zu den Hauptdarstellern gehörten Manfred Stücklschwaiger, der bis zum Ende der fünften Staffel an Bord blieb, Sabien Petzl, Hans Heller und Julia Cencig. Die Verantwortlichen liehen sich für die Dreharbeiten einen MBB/Kawaski BK 117. Bei der Sommerflut 2002 mussten die Dreharbeiten für Rettungseinsätze unterbrochen werden. RTLup wiederholt den Pilotfilm am Montag, den 9. Oktober, um 20.15 Uhr.In Folge eins ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw der schwer verletzte Fahrer eines Pkw in seinem Wagen eingeklemmt. Die Zeit drängt, denn die Ladung des Lasters droht zu explodieren. Anschließend fliegen Dr. Lüdwitz und seine Leute zum Chiemsee, wo ein Feuer auf einem Segelschiff eine hochschwangere Frau bedroht. Kurz darauf ist das Medicopterteam in höchster Gefahr, als es in eine Schießerei zwischen verfeindeten Mafiagruppen und der Polizei gerät.