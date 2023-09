«Ozapft is» mit guten Werten

Quotennews

Zwei Kutschfahrten am Samstag: Zunächst eröffnete Dieter Reiter das Oktoberfest, danach feierte der schwedische König sein 50. Thronjubiläum.

Das Erste startete mit seiner 11.10-Uhr-in den festlichen Samstag. Der Fernsehsender mit der blauen Eins brachte in einer fünfminütigen Ausgabe 0,49 Millionen Menschen ab drei Jahren auf den neuesten Stand, informierte damit 9,2 Prozent der Zuschauer über den Ukraine-Krieg. 0,09 Millionen junge Menschen schalteten ein und verhalfen dem Sender zu 7,9 Prozent Marktanteil.Ab 11.15 Uhr schickte manauf Sendung. Der Start des 188. Oktoberfestes wurde dieses Mal von Sonja Weissensteiner und Michael Sporer begleitet, die sich mit Prominenten unterhielten und Politiker wie SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter und CSU-Ministerpräsident Markus Söder vor das Mikrofon lockten. Die zweistündige Sendung, deren Höhepunkt um 12.00 Uhr die Eröffnung war, lockte 0,73 Millionen Menschen ab drei Jahren an, die für mittelmäßige 11,6 Prozent Marktanteil standen. Die Reichweite bei den jungen Menschen belief sich auf 0,13 Millionen, der Marktanteil wurde mit guten 10,3 Prozent bemessen.Das Bayerische Rundfunk stellte zur Überbrückung den Filmzur Verfügung, der bis 14.10 Uhr andauerte. Die Dokumentation mit Spitzenkoch Hans Jörg Bachmeier verfolgten 0,60 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,10 Millionen, die für 6,6 Prozent Marktanteil sorgten. Mit einer weiteren fünf-minütigenlockte man 0,70 Millionen Menschen an, die 9,1 Prozent Marktanteil mitbrachten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,13 Millionen gemessen, die 7,6 Prozent Marktanteil brachten.hieß es zwischen 14.15 und 15.35 Uhr, denn der Norddeutsche Rundfunk sendete den prachtvollen Umzug von Carl XVI. Gustaf und seiner Frau Silvia Sommerlath, die durch Stockholm fuhren. 0,79 Millionen Menschen verfolgten Adelsexperten Leontine von Schmettow, die mit Susanne Stichler durch die Sendung führte, und 9,7 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Menschen waren 0,10 Millionen möglich, das bedeutete 6,3 Prozent.