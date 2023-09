«Mario Barth deckt auf» verliert an Reichweite

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt landete RTL zwar vor den restlichen privaten Sendern, wurde jedoch in der Zielgruppe von einigen überholt.



Bei RTL wurde gestern eine neue Folge vongezeigt. Für das gestrige Superfinale hatten sich zehn Bundesländer qualifiziert, denn Mario Barth wollte herausfinden, welches Bundesland besonders viele Steuergelder verschwendet. In Bayern wurde etwa der Augsburger Hauptbahnhof und das Staatstheater beleuchtet, in Berlin die Peter-Pan-Grundschule, in Sachsen-Anhalt der City-Tunnel Magdeburg und in NRW die Aussichtsplattformen rund um Köln.Anfang Juni hatten sich die letzte Folge des Formats 1,69 Millionen Zuschauer angesehen, was zu soliden 7,7 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 0,63 Millionen Jüngeren waren starke 14,8 Prozent zustande gekommen. Gestern schalteten erneut 1,69 Millionen Interessenten ein, was diesmal noch für 7,1 Prozent reichte. Auf dem Gesamtmarkt führte RTL somit die restlichen privaten Sender zur Primetime an. Die 0,46 Millionen Umworbenen waren auf passable 9,0 Prozent Marktanteil zurückgefallen.Kabel Eins war mit dem Thrillerjedoch auch gut aufgestellt und überzeugte 1,14 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies spiegelte sich in starken 4,9 Prozent Marktanteil wider. Auch die 0,29 Millionen Werberelevanten kamen auf überzeugende 5,7 Prozent.folgte mit 0,37 Millionen Filmfans sowie hohen 3,7 Prozent. Die Sehbeteiligung bei den 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen war auf solide 3,8 Prozent zurückgefallen.