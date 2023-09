Japanische Serie «Beyond Goodbye» kommt

International

Dieses Mal möchte Netflix mit einer Liebesgeschichte beim Publikum punkten.

Netflix hat die neue japanische Live-Action-Romantikserieangekündigt. Die Hauptrollen spielen Kasumi Arimura, bekannt durch den Film «We Made a Beautiful Bouquet», der über 3,8 Milliarden an den Kinokassen einspielte, und ihren erfolgreichen Netflix-Film «Call me Chihiro», und Kentaro Sakaguchi, bekannt durch den erfolgreichen Film «The Last 10 Years» und seine Rollen in erfolgreichen TV-Dramaserien.Es handelt sich um eine völlig neue Geschichte von Yoshikazu Okada, der beim japanischen Publikum für seine menschlichen Dramen bekannt ist. Die an wunderschönen und spektakulären Schauplätzen gedrehte Liebesgeschichte schildert das herzzerreißende Wunder zweier Menschen, deren Leben vom Schicksal durcheinander gewirbelt wird, und ist nach «Crash Landing on You» und «First Love» eine neue epische romantische Serie von Netflix Über «Beyond Goodbye»: Saeko verliert plötzlich ihren Verlobten Yusuke bei einem Verkehrsunfall. Während sie versucht, ihre Trauer zu überwinden, lernt sie Naruse kennen, einen Mann, der sie auf seltsame Weise an Yusuke erinnert. Sie ahnt nicht, dass Naruse einige Monate vor ihrer Begegnung Yusukes Herz erhalten hat - ein Herz, das noch immer verliebt ist und alle Erinnerungen an die Beziehung von Yusuke und Saeko enthält.