Primetime-Check

Wie lief es für den Staffelauftakt von «Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt»? Wie schlugen sich die Krimi-Serien im ZDF?

Gefragtester Privatsender am Freitagabend war ProSieben mit der Ausstrahlung von, der 1,31 Millionen Zuschauer folgten. In der Zielgruppe reicht es für den Film aus dem Jahr 1997 für solide 7,7 Prozent, womit sich der Unterföhringer Sender RTL geschlagen geben musste. Obwohlnur 1,25 Millionen Menschen anlockte, durften sich die Kölner über 11,7 Prozent Marktanteil bei den unter 50-Jährigen freuen. Mit dem Staffelauftakt vonbewegte sich VOX auf dem ProSieben-Niveau und fuhr 7,6 Prozent in der Zielgruppe ein. Insgesamt sahen das Reality-Format 0,85 Millionen Zuschauer.Tagessieger wurde aber Marktführer ZDF , dennverzeichnete um 20:15 Uhr 4,36 Millionen Krimi-Fans. Der Marktanteil lag bei 19,0 Prozent, bei den Jüngeren standen 7,0 Prozent zu Buche.heimste in der 21-Uhr-Stunde 3,73 Millionen Zuschauer sowie 16,2 respektive 5,5 Prozent Marktanteil ein. Dasinformierte ab 22:00 Uhr 2,71 Millionen Interessierte und kam auf Marktanteile von 12,6 und 7,3 Prozent.Das Erste wiederholteund fuhr eine Reichweite von 3,23 Millionen ein. Die Marktanteile wurden auf 14,0 respektive 6,4 Prozent beziffert.undsorgten ab 21:45 Uhr für 2,45 und 1,59 Millionen Zuschauer. Die Quotennadel zeigte 11,2 und 10,0 Prozent bei allen und 5,5 und 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Enttäuschend verlief der Abend für Sat.1 , dennverblieb mit 0,89 Millionen Zuschauern auf dem Vorwochen-Niveau. In der Zielgruppe reichte es diesmal sogar nur für 6,1 Prozent. Das Bittere für den Bällchensender: Damit ist man nur 0,1 Prozentpunkte vom Senderschnitt entfernt. Deutlich über dem eigenen Senderschnitt bewegte sich am Freitagabend RTLZWEI , dennverbuchte 0,44 Millionen Zuschauer und 5,9 Prozent in der Zielgruppe.kam ab 22:15 Uhr auf 0,33 Millionen und 5,1 Prozent. Kabel Eins setzte auf einen-Viererpack, der erst spät in Schwung kam. Die Reichweite war mit Werten zwischen 0,54 und 0,56 Millionen den Abend über konstant, in der Zielgruppe wurden zunächst nur 2,9 und 2,2 Prozent ausgewiesen. Ab 22:18 Uhr stieg das Ergebnis auf 3,3 und 4,7 Prozent.