HBO setzt «Winning Time» ab

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender bestätigte, dass keine dritte Staffel geordert wird.

Der Fernsehsender Home Box Office (HBO) hat überraschend die Seriebeendet. Das Format brachte insgesamt zwei Staffeln und somit 17 Episoden heraus. Die Serie basierte auf dem Fachbuch „Showtime: Magic, Karerem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s“, das Jeff Pearlman geschrieben hatte.Die Serie ist eine Dramatisierung des beruflichen und persönlichen Lebens der Basketballteams der Los Angeles Lakers aus den 1980er Jahren. Die erste Staffel konzentrierte sich auf die NBA-Saison 1979-1980, Jerry Buss' erstes Jahr als Besitzer und Magic Johnsons erstes Jahr als Spieler. Die zweite Staffel spielt zwischen 1980 und 1984.Hinter dem Projekt standen die erfahrenen Produzenten Adam McKay, Kevin Messich, Max Borenstein, Scott Stephens, Jim Hecht, Jason Shuman, Rodney Barnes und Salli Richardson-Whitfield. HBO Entertainment produzierte die Geschichten in Zusammenarbeit mit Steeplechase Amusements, Jim Hecht Productions, Hyperobjects Industries und Jason Shuman Productions. Die letzte Folge lief am Sonntag, den 17. September 2023.