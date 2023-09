ABC setzt auf Football

US-Fernsehen

In der aktuellen Season wird das Disney-Netzwerk zehn Spiele mehr übertragen.

Jahrelang strahlte das amerikanische Network ABC die Sportübertragung «Monday Night Football» aus, im Herbst 2006 wechselte die Sendung zum Schwestersender ESPN. In diesem Jahr wird das Format auch wieder bei ABC ausgestrahlt, ABC bestätigte die Gerüchte gegenüber dem Fachblatt „Variety“.Derzeit streiken die Autorengewerkschaft WGA und die Schauspieler-Vereinigung SAG-AFTRA. Aus diesem Grund hat ABC auch relativ kurzfristig die Ausstrahlung der Unterhaltungsshow «Dancing with the Stars» auf den Dienstabend verschoben. Football ist derzeit die einzige Möglichkeit, um ein großes Publikum anzulocken.Seit dieser Saison gilt ein neuer Football-Vertrag mit den verschiedenen Networks. Es gibt nur eine Richtung: Die Rechte werden massiv teurer, weshalb auch die NFL der Simulcast-Übertragung bei ABC zustimmte.