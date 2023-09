Noch vor der Premiere: ARD bestellt mehr von «Einspruch, Schatz!»

TV-News

In den kommenden Tagen präsentiert Das Erste die ersten beiden Filme der neuen Freitags-Reihe. Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für einen dritten Film.

Wenn am kommenden Freitag, 22. September, ChrisTine Urspruch ihr Debüt als Anwältin Eva Schatz in der „Endlich Freitag im Ersten“-Reihe gibt, steht bereits fest, dass die ARD längerfristig mit der neuen Serie plant. Nicht nur ist die zweite Folge sieben Tage später eingeplant, es ist nun bekannt geworden, dass bereits ein dritter Film in Planung ist. Unter dem Arbeitstitel „Ein ganzes Leben“ starten am 9. Oktober die Dreharbeiten für einen weiteren 90-Minüter, in dem neben Urspruch auch Wolfram Grandezka als deren Liebhaber Hanno Bertram mitspielt.In Sachen Liebe könnte es bei Eva Schatz nicht besser laufen: Hanno und sie führen eine Beziehung auf Augenhöhe. Doch wären da nicht die lieben Verwandten. Da Evas Vater Werner Schatz (Jochen Busse) einen Wasserschaden in Evas Wohnung verursacht hat, sind die beiden gezwungen, woanders unterzukommen. Sie ziehen zu Hanno, womit das Familienchaos vorprogrammiert ist. Dessen Tochter Lili ist über diesen Familienzuwachs nicht erfreut und versucht, Eva samt Vater so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Derweil bekommt Eva es mit einem besonders emotionalen Fall zu tun: Ursula Förster befindet sich in einer rechtlichen Betreuung, aus der sie schnellstmöglich wieder raus will. Sie muss feststellen, dass ihr Berufsbetreuer ihr Haus verkauft hat, während sie in der Psychiatrie war. Ging hier alles mit rechten Dingen zu oder hat sich der Betreuer bereichert? Kann Eva Ursulas Leben wieder in geregelte Bahnen lenken?In weiteren Rollen stehen unter anderem Tatja Seibt als Hannos Mutter Gisela Bertram und Karmela Shako als Evas beste Freundin Sissi Konrad vor der Kamera. Wie bei den ersten beiden Filmen schrieb Torsten Lenkeit das Drehbuch, als weitere Autorin wird Wiebke Jaspersen geführt. Die Regie übernimmt Dirk Kummer. «Einspruch, Schatz» ist eine Produktion der W&B Television, als Produzenten fungieren Leinkeit und Oliver Vogel. Die Redaktion seitens der ARD Degeto liegt bei Sascha Mürl und Stefan Kruppa. Gedreht werden soll bis Mitte November 2023.