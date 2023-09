Paramount+ startet im Dezember in Japan

International

Der Streamingdienst wird mit J:COM und WOWOW umgesetzt.

Paramount Global gab den bevorstehenden Start seines Premium-Streaming-Dienstes Paramount+ in Japan mit J:COM, einem der führenden japanischen Kabelfernsehbetreiber und Breitband-Internetanbieter, und mit WOWOW Inc. bekannt, dem führenden Premium-Pay-Sender auf dem Markt. Japan ist der zweite Markt in Asien, auf dem der Dienst eingeführt wird, nachdem er letztes Jahr in Südkorea debütierte.Ab dem 1. Dezember wird Paramount+ seine beliebten Filme und Serien über die On-Demand-Dienste von J:COM und WOWOW ohne zusätzliche Kosten für deren Abonnenten nach Japan bringen. Einen ähnlichen Deal hat Paramount+ hierzulande mit Sky Deutschland."Mit dem Start von Paramount+ in Japan bieten wir den Fans in allen wichtigen Streaming-Märkten weltweit stundenlang beliebte Filme und Serien an. Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ein entscheidender Schritt für die Zukunft unseres Streaming-Geschäfts", sagte Marco Nobili, Executive Vice President und International General Manager von Paramount+ International. "Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit mit J:COM und WOWOW zu verstärken, um ihren Zuschauern unglaubliche Inhalte und geliebte Stars und Charaktere aus unseren ikonischen Studios und Marken zu bieten."Yoichi Iwaki, President, Representative Director von J:COM: "Seit vielen Jahren bietet Paramount Global seinen Musiksender MTV und eine Vielzahl von Filmen und Dramen über J:COM TV an, was eines der attraktivsten Merkmale von J:COM TV war und von den Kunden unterstützt wurde. Wir freuen uns, den Menschen in Japan durch diese neue Partnerschaft die vielfältigen Inhalte von Paramount näher zu bringen... Insbesondere die Serien der Gruppe wie NCIS und CSI werden von unseren Kunden sehr geschätzt, und wir werden attraktive Inhalte, einschließlich der Originalproduktionen von Paramount+, über J:COM STREAM bereitstellen... Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner WOWOW werden wir den Erfolg von Paramount+ in Japan sicherstellen. Darüber hinaus werden wir unsere Partnerschaften mit beiden Parteien stärken, um den Wert des Unterhaltungserlebnisses für unsere Kunden zu erhöhen."