Max startet Sport-Streaming

Unter dem Label „Bleacher Report“ kommen zahlreiche Events hinzu.

Max und Warner Bros. Discovery Sports haben angekündigt, dass ab Donnerstag, den 5. Oktober, ein Bleacher Report (B/R) Sports Add-On-Paket auf Max verfügbar sein wird. Das Bleacher Report Sports Add-On-Paket bietet ein komplettes Angebot an Premium-Live-Sport, darunter MLB, NHL, NBA, NCAA Men's March Madness und U.S. Soccer Events, The Match, Emmy-prämierte Studio-Shows wie Inside the NBA, Live-Video-Inhalte von B/R, die eine breite Palette von Sportarten abdecken, ausgewählte internationale Live-Sport-Events wie die 24 Stunden von Le Mans und umfangreiche VOD-Inhalte.Dies ist das erste Mal, dass Fans auf Streaming-Plattformen, zusätzlich zum linearen Angebot, Zugang zu WBDs Portfolio an Premium-Live-Sportinhalten haben, darunter mehr als 300 Live-Spiele pro Jahr. Das B/R Sports Add-On wird am 5. Oktober auf Max Premiere haben, rechtzeitig zur MLB Postseason – beginnend mit der National League Division Series am 7. Oktober –, dem Beginn der regulären NHL-Saison und der NBA Opening Night. Nach einer Werbephase bis zum 29. Februar, in der das B/R Sports Add-On für US-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht, wird das Angebot in den USA als Zusatz zu allen Max-Unterhaltungspaketen – Max With Ads, Max Ad-Free und Max Ultimate Ad-Free - für 9,99 Dollar pro Monat verfügbar sein.Alle Live-Spiele, die auf einem linearen Sender von Warner Bros. Discovery (wie TNT, TBS und truTV) ausgestrahlt werden, sind auf Max über das B/R Sports Add-On verfügbar. Zusätzlich zu den Live-Übertragungen der Spiele bietet das B/R Sports Add-on Live-Programme vor und nach den Spielen sowie umfangreiche VOD-Inhalte, darunter Sportdokumentationen (aus dem HBO Sports- und WBD Sports-Katalog), Bleacher Report-Highlights und -Events, Sondersendungen und längere Serien.Darüber hinaus wird das gesamte Arsenal an Live-Videos von Bleacher Report, einschließlich der kreativen, originalgetreu produzierten Berichterstattung über den NFL Draft, der beliebten Vodcasts mit Mookie Betts, Von Miller, Micah Parsons und Travis Hunter sowie der gesamten Palette an Wettbewerben der Creator League, unter anderem, über das B/R Sports Add-On auf Max verfügbar sein.