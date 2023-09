FOX hat zahlreiche neue Inhalte

US-Fernsehen

FEG übernimmt den internationalen Verkauf und Vertrieb für eine Reihe von Inhalten von Tubi.

FOX Entertainment Global (FEG), die weltweite Content-Vertriebsabteilung von FOX Entertainment, hat ein erweitertes Programmangebot für die MIPCOM 2023 vorgestellt. Dazu gehören ungeschriebene Inhalte, die von den hauseigenen Studios FOX Alternative Entertainment (FAE), Gordon Ramsays Produktionsunternehmen Studio Ramsay Global; und der Unterhaltungsmarke TMZ, die sich alle zu einer Reihe von originellen animierten Inhalten von Bento Box Entertainment, Live-Action-Komödien von FOX Entertainment Studios und mehr als 20 von MarVista Entertainment produzierten Filmen aus den Bereichen Urlaub, Drama, Animation und Thriller gesellen."Während FOX Entertainment Global ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr abschließt und sich auf die Rückkehr zur MIPCOM vorbereitet, zeigt unsere Strategie, unsere schnell wachsende Bibliothek an eigenen Inhalten mit globaler Anziehungskraft weiter auszubauen, bereits einen bedeutenden Einfluss auf die internationale Landschaft", sagte Fernando Szew, CEO von FEG und MarVista Entertainment. "Die neuen Premium-Inhalte von Gordon Ramsay, FAE und TMZ sind eine einzigartige Ergänzung zu unserem schnell wachsenden Angebot an linearen und Streaming-Inhalten auf mehreren Plattformen, darunter Animationsfilme, Serien mit Drehbuch und Originalfilme.Zu den Highlights von FEGs ungeschriebenem Programm und Formatverkäufen auf der MIPCOM gehören «Snake Oil», FAEs brandneue Spielshow, die am 27. September auf FOX startet und von dem für den Emmy und Golden Globe Award nominierten Komiker David Spade moderiert und produziert wird und von dem für den Emmy nominierten Will Arnett als ausführender Produzent betreut wird, sowie die erfolgreiche Gesangswettbewerbsserie «The Masked Singer», die in diesem Monat ihre zehnte Staffel startete. Die erfolgreiche Kochwettbewerbsserie «Next Level Chef» von Studio Ramsay Global, die bei ihrer Premiere nach dem Super Bowl LVII 16,7 Millionen Zuschauer erreichte und damit die meistgesehene Kochserie in der Geschichte des Fernsehens wurde, ist neben den Dokumentarfilmen «TMZ Investigates» ebenfalls Teil des MIPCOM-Programms. Von «Wedding Market», das mit ProSieben testete, ist dagegen nichts zu hören.Die mit Spannung erwartete animierte Komödie «Krapopolis» von Emmy-Preisträger, Schöpfer und ausführendem Produzenten Dan Harmon («Rick and Morty», «Community») wird sich den ungeschriebenen Serien der FEG anschließen. Die neue Comedy startet am Sonntag, den 24. September auf FOX und wurde bereits für drei Staffeln verlängert. Zu den Sprechern gehören Emmy-Gewinnerin Hannah Waddingham («Ted Lasso»), Richard Ayoade («The IT Crowd») und Matt Berry («What We Do in The Shadows»). FEG vertreibt auch die Zeichentrickserie «Grimsburg», in der Emmy-Gewinner Jon Hamm («Mad Men», «Top Gun: Maverick») die Hauptrolle spielt und die von ihm produziert wird. Abgerundet wird das FEG-Serienprogramm durch die Single-Camera-Comedy «Animal Control», die von dem für den Emmy nominierten Joel McHale in der Hauptrolle produziert wird.