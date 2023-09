«Die Quellen des Bösen»: Thriller-Serie mit Fahri Yardim startet im Oktober

TV-News

Henriette Confurius und Fahri Yardim bilden in der sechsteiligen Thriller-Serie ein ungleiches Ermittlerduo.

Freitag, der 13., verbindet der Volksmund mit großem oder kleinem Unglück, an dem nichts Gutes passiert. Ob dieses Datum auch in den Überlegungen der RTL+-Verantwortlichen eine Rolle gespielt hat, wann man die Thriller-Serie, ist nicht bekannt. Jedenfalls hat man dieses Datum gewählt, die Serien-Adaption von Ada Finks Bestseller „Blütengrab“ startet am Freitag, den 13. Oktober, beim Kölner Streamingdienst.Die sechsteilige Serie spielt im Jahr 1993, als eine Mädchenleiche auf einem Blütenbett übersät mit rätselhaften Runen in einem Waldstück gefunden wird. Die ostdeutsche Kommissarin Ulrike Bandow, gespielt von Henriette Confurius, und der neue westdeutsche Kollege Koray Larssen, verkörpert von Fahri Yardim, übernehmen den Fall, der in die deutsch-deutsche Vergangenheit zu einer unentdeckten bizarren Mordserie führt. Um den Täter zu stoppen, müssen die ungleichen Ermittler lernen, einander zu vertrauen. Doch Larssen hat eine eigene Agenda und Ulrike wird beim Lösen des Falles mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.Neben Confurius und Yardim sind in weiteren Rollen sind unter anderm Cloé Albertine Heinrich, Angelina Häntsch, Filip Schnack, Sonja Joanne Geller, Jörg Witte, Marius Ahrendt , Nico Ehrenteit, Bettina Lamprecht, Nina Petri, Karsten Antonio Mielke, Eva Meckbach, Lisa Hagmeister und Anton Spieker zu sehen. Stephan Rick führte nach den Drehbüchern von Headautorin Catharina Junk und Autorin Elke Schuch Regie. Als Produzent ist Björn Vosgerau verantwortlich, als Producer Daniel Hartmann. Nico Grein, Executive Producer, und Redakteurin Evelin Haible übernehmen die Verantwortung seitens RTL+ unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL . «Die Quellen des Bösen» ist eine Produktion der Wüste Medien GmbH. Die Romanvorlage von Ada Fink ist außerdem als Hörbuch bei RTL+ abrufbar.