Ist Cecillia unglücklich verliebt?

Soap-Check

In «Unter Uns» kann Cecillia bei Paula nicht wirklich punkten. Wahrscheinlich müssen nur ein paar Anfangsschwierigkeiten überwunden werden.

«Rote Rosen» (Mo - Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo - Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo - Do, 19.30 Uhr, Bayerisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo-Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo-Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo. - Fr., 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo-Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin - Tag & Nacht» (Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ralf erfährt von Johanna, dass Malte beim Öko-Label für den "Roten Fuchs" geschummelt hat. Als er Beweise dafür findet, stellt er Malte zur Rede. Doch Malte spielt den Ball zurück: Wenn sein Betrug auffliegt, ist auch Carlas Ruf als Winzerin dahin. Anette macht Ralf klar, dass sie sich nicht in seine Beziehung zu Carla einmischen wird. Doch ihr Herz will etwas anderes. Da ihr schlechtes Gewissen Carla gegenüber immer stärker wird, flieht sie zu Sandra nach Goslar. Dilay ist enttäuscht, weil Simon - von Ceyda beeinflusst - die Verlobung auf Eis legen will. Ceyda hingegen ist nicht mehr ganz so dagegen, dass Dilay heiratet. Simon will Dilay wieder für sich gewinnen, doch Dilay hat die spontane Lust am Heiraten verloren. Es ist vernünftiger, erst einmal Karriere zu machen.Eleni gelingt es nicht, Julians Freude über die Schwangerschaft zu zerstören und sich von ihm zu trennen. Leander zeigt Verständnis, aber je länger sie wartet, desto schwieriger wird es. Als Eleni noch einmal klar wird, was für ein liebevoller und fürsorglicher Vater Julian sein wird, trifft sie eine Entscheidung. Robert lädt Michael zu einem Probeessen ein, bei dem auch Nicole anwesend ist. Zu Roberts Missfallen unterhalten sich die beiden mehr als sie essen. In einem anschließenden Gespräch mit Nicole stellt Robert irritiert fest, dass Michael den E-Mail-Verkehr wieder aufgenommen hat. Als Robert daraufhin plötzlich aufbricht, um seinen Freund zur Rede zu stellen, geraten alle in der Küche unter Druck, da der Tester vorzeitig eintrifft. Theo rudert gegenüber Noah zurück und lässt durchblicken, dass Sport für ihn ein schwieriges Thema ist. Er gibt zu, dass ihm der Abend mit Lale auch Spaß gemacht hat - bis auf das Armdrücken. Doch Lale hat Theos Erklärung nicht gehört und ist verletzt. Als Theo sie daraufhin ahnungslos zu einem weiteren Date einladen will, stößt sie ihn vor den Kopf. Daraufhin glaubt er, dass sie kein Interesse an ihm hat und hält das Thema für beendet.Rosi und Doro einigen sich darauf, dass Doro den Kiosk aufgibt. Als Bamberger erfährt, dass seine Mutter gestürzt ist, bucht er sofort einen Flug nach Mallorca. Tina und Carl geraten in der Apotheke immer wieder aneinander. Um Lien von ihrem Liebeskummer abzulenken, geht Vera mit ihr zum Lansinger Weiher.Cecilias Vorpreschen stößt bei Paula auf wenig Gegenliebe. Cecilia muss sich fragen: Will sie wirklich mehr als Freundschaft? Um ein Bauprojekt an Land zu ziehen, braucht Benedikt ausgerechnet Dominics Hilfe. Unmöglich? Benedikt scheint bei Dominic die richtigen Knöpfe gedrückt zu haben. Paco befreit Stella von ihrem Lernstress. Wer hat ihn dazu ermutigt? Ausgerechnet Nika hat ihn zu dieser liebevollen Tat inspiriert.Das Interview wird zur Zerreißprobe für Chiara und ihre Trainerin Ava. Ava scheint sich mehr auf ihren Job als auf ihre Beziehung zu Chiara zu konzentrieren. Als Ava das Interview abbricht, scheint alles verloren. Im Krankenhaus fällt Daniela die Decke auf den Kopf. Ihr Freund Henning lässt sich nicht so leicht täuschen.Michi ist überwältigt von Nicoles Forderung. Nicole macht deutlich, dass sie vor allem Maren nicht traut. Michi muss sich entscheiden, wer ihm wichtiger ist: Nicole oder Maren? Für Sascha bleiben nach dem ungeklärten Tod von Mohamed viele Fragen offen. Emily spürt seine Zerrissenheit und hofft, dass er doch noch einen Abschluss findet. Wird Sascha sich auf ein Leben mit Emily konzentrieren können?Jan und Wolfgang haben Streit. Barbie beschließt, sich um die Versöhnung zwischen Opa und Enkel zu kümmern. Durch emotionale Gespräche mit den beiden wird sie in ihrem Vorhaben bestärkt. Auch bei Jan und Wolfgang kommen Barbies Vermittlungsversuche gut an. Nach ihrer Ankündigung sehen sie ein, dass sie miteinander reden müssen. Doch bevor es zur großen Aussprache kommen kann, passiert Jan ein folgenschweres Missgeschick: Er verletzt versehentlich Wolfgangs Schildkröte Rosalie und treibt damit seinen Opa zur Weißglut.Tapfer hat Basti versucht, Katys männerfeindliche Einstellung zu verdauen und seine Gefühle für sie zu ignorieren. Doch schon am Morgen muss er sich hart zur Ordnung rufen, als es in ihrer Nähe wieder kribbelt. Vor Rick, aber vor allem vor sich selbst, redet er sich ein, dass er mit der Situation umgehen kann. Doch innerlich kämpft er. Deshalb ist er einfach schlecht gelaunt. Es bedarf sogar eines Anstoßes von Bruno, damit Basti sich auf den von Rick initiierten Ablenkungsabend einlässt. Auf dem Programm steht der Besuch einer brasilianischen Tanzbar. Dort stellt Basti überrascht fest, dass Rick nicht nur ihn, sondern auch Katy eingeladen hat. Er durchschaut Ricks Verkupplungsplan, lässt sich aber überrumpelt auf den Abend ein. Und es lohnt sich, denn endlich schöpft er wieder Hoffnung, dass aus Katy und ihm mehr werden könnte als eine nette Freundschaft. Vielleicht nicht heute - aber eines Tages.