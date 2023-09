«Ghost Adventures» kehrt zurück

US-Fernsehen

Der Discovery Channel wird die Sendung am 4. Oktober zurückholen.

Die paranormalen Ermittler Zak Bagans, Aaron Goodwin, Jay Wasley und Billy Tolley erforschen neue Spukorte und decken gruselige Beweise für übernatürliche Kräfte auf, wennam Mittwoch, den 4. Oktober um 21.00 Uhr auf Discovery Channel zurückkehrt. Die neue Staffel beginnt mit dem zweistündigen Special „Devil Island“, das die Crew bei ihren Ermittlungen auf der täuschend echt aussehenden Angel Island in der Bucht von San Francisco begleitet. Auf der Insel, die einst eine Einwanderungsstation mit einer berüchtigten Geschichte von Folter und Verzweiflung beherbergte, sieht sich das Team mit Restwut und Ekstase konfrontiert, die von einer dämonischen Dunkelheit ausgehen.Später in dieser Staffel erforschen Zak und sein Team die paranormalen Aktivitäten, die in Nevadas mystischer Geisterstadt Sutro spuken, und untersuchen, ob ein alter Bergbautunnel die unheilvolle Aura der verlassenen Siedlung verstärkt. Während das Team einem brutalen Winterschneesturm trotzt, wird es auf einer abgelegenen, ehemaligen Ranch an der Küste des Großen Salzsees in Utah mit einer aggressiven Präsenz konfrontiert. In Kalifornien versucht das Team, die Geheimnisse der übernatürlichen Aktivitäten zu lüften, die Scotty's Castle im Death Valley, die Orcutt Ranch in Los Angeles und ein Familienhaus in Northridge heimsuchen.Bei jeder Untersuchung arbeitet die Ghost Adventures-Crew von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen, um paranormale Beweise zu dokumentieren und zu analysieren und die Wahrheit über diese gruseligen Orte herauszufinden.