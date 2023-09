TV-News

Neue Animes bei ProSieben Maxx

Fabian Riedner von 23. September 2023, 11:46 Uhr

«The House of the Lost on the Cape» und «Goblin Slayer» feiern ihre Deutschlandpremiere.

Vier Stunden Anime hat «The House of the Lost on the Cape», das 2021 in Japan hergestellt wurde. Das Drehbuch schrieb Reiko Yoshida, die Regie übernahm Shinya Kawatsura. Der Film handelt von einer älteren Dame Kiwa, die die Mädchen Hiyori und Yui bei sich aufnimmt. Zuvor gab es ein Erdbeben.



Eine von beiden ist ein Waisenkind, die andere eine Ausreißerin. Gemeinsam wollen die Frauen in Kiwas Haus am Kap neu starten. Doch die Naturkatastrophe hatte nicht nur Konsequenzen für die Leben der Menschen: Tief im Meer konnte ein Monster entkommen, das die Idylle der drei schon bald stört.



Um 22.15 Uhr wiederholt die Fernsehstation «Goblin Slayer: Goblin's Crown». Der Spielfilm gehört zur gleichnamigen Serie. Bereits eine Woche zuvor, am 6. Oktober, startet bei

