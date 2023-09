Quotencheck

Kabel Eins versetzte die Reportage-Reihe auf den Donnerstagabend und zeigte im Spätsommer drei neue Folgen. Wie lief es auf dem neuen Sendeplatz?

Im vergangenen Jahr hatte Kabel Eins eine neue Reportage-Reihe ins Programm am Sonntagabend genommen, die zum für diesen Sendeplatz ausgerufenen Motto „Typisch deutsch“ passte. Es ging um das Konsumverhalten der Deutschen und welche Marken sie dabei offenbar bevorzugen.bekam allerdings einen ungewöhnlichen Ausstrahlungsrhythmus, denn die vier Folgen wurden an nur zwei Sendetagen verwertet – jeweils eine Ausgabe am Vorabend und eine in der Primetime.Der Start verlief Mitte Juni 2022 vielversprechend. Zunächst schalteten 0,53 Millionen Zuschauer ab 18:08 Uhr ein, um 20:15 Uhr stieg die Sehbeteiligung auf 0,75 Millionen. Die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich mit den Folgen über IKEA und Aldi auf sehr gute 5,3 und 6,7 Prozent. Eine Woche später standen LEGO und McDonald’s nacheinander auf dem Programm, das Niveau sank aber deutlich. Die Reichweiten sanken auf 0,42 und 0,55 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen wurden auf solide 4,4 und 4,3 Prozent beziffert. Im Schnitt kam Kabel Eins auf einen Marktanteil beim Gesamtpublikum auf unterdurchschnittliche 2,6 Prozent. In der Zielgruppe erzielte der Unterföhringer Sender durchschnittlich 5,2 Prozent, die Tendenz war allerdings deutlich fallend.Womöglich war dies auch ein Grund dafür, dass Kabel Eins die Reihe in diesem Jahr auf einem neuen Sendeplatz fortsetzte. Statt am Sonntag ging es ab dem 31. August 2023 immer donnerstags weiter. Drei eigenproduzierte Ausgaben waren geplant, die erste widmete sich der Supermark-Kette Lidl. Ab 20:15 Uhr interessierten 0,58 Millionen Zuschauer für die gut zweistündige Sendung. Der Marktanteil wurde auf 2,5 Prozent beziffert. Mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen knüpfte man an die Einschaltquote des vergangenen Jahres an und erreichte 4,6 Prozent.Am 7. September stand der US-Getränkehersteller Coca-Cola im Mittelpunkt. Das Interesse stieg auf 0,66 Millionen, was den Marktanteil auf solide 3,0 Prozent ansteigen ließ. Auch in der Zielgruppe wurde ein deutlicher Anstieg gemessen. Es standen 0,28 Millionen werberelevante Seher und fabelhafte 6,4 Prozent Marktanteil zu Buche. Siebe Tage später ging es um die beiden fränkischen Sportartikelproduzenten Adidas und Puma, die 0,51 Millionen Menschen anlockten. Der Marktanteil fiel auf 2,3 Prozent und damit auf ein Staffeltief. Wie bei der Lidl-Folge wurden 0,22 Millionen Jünger ausgewiesen, diesmal entsprach das einem Marktanteil von 4,8 Prozent.Dank der starken zweiten Folge kann Kabel Eins auch bei den neuen «Die Lieblingsmarken der Deutschen»-Folgen auf ein gutes Endergebnis blicken. Im Schnitt schalteten 0,59 Millionen Zuschauer die Eigenproduktion ein, was erneut 2.6 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe reichten 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige für überdurchschnittliche 5,3 Prozent. Der Stichprobenumfang ist aber nach wie vor sehr überschaubar und weist große Schwankungen auf.