«Krapopolis» startet gut

US-Quoten

Im linearen Programm verzeichnete die neue Animationsserie 3,6 Millionen Fernsehzuschauer.

Am Sonntagabend feierte die Seriebei FOX Premiere. Diese erreichte 3,6 Millionen Menschen ab zwei Jahren. Die neue Animationsserie brach eine Reihe von Rekorden: Es war die meistgesehene Zeichentrickserie des US-Fernsehens, die in den letzten zehn Jahren gestartet ist, sowie Dan Harmons meistgesehene Zeichentrickserie, die jemals ausgestrahlt wurde.«Krapopolis» war zudem die meistgesehene Unterhaltungssendung seit der Premiere von «Next Level Chef» nach dem Super Bowl (ohne Preisverleihungen) und die Nummer eins unter den Original-Comedysendungen des Jahres 2023 (vor der Premiere des Reboots von «Night Court», im Januar 2023). Jedoch musste man auch feststellen, dass rund zehn Millionen Zuschauer nach Football flöten gingen. Die Verlängerung verfolgten noch 12,11 Millionen Amerikaner.«Die Simpsons» machten am Sonntag eine Pause. Stattdessen wiederholte FOX in der 21-Uhr-Stunde «The Masked Singer» und erzielte damit noch 1,33 Millionen Zuschauer. Überraschend gut schlagen sich auch die fünf Jahre alten Ausgaben von «Yellowstone», die auf 5,3 und 4,3 Millionen Amerikaner kamen.