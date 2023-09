Quotencheck

Acht Folgen sind am Montag gesendet worden und damit hat sixx tolle Werte eingefahren.

Am vergangenen Montagabend strahlte sixx «Dein Style-Makeover – Mit Kathryn Eisman» aus, das mit 0,3 und 0,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten floppte. In den Wochen zuvor waren insgesamt acht alte «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs»-Episoden zu sehen, die man aus dem Archiv hervorkramte.Die Doku-Serie mit Terry Dubrows und Paul Nassiv läuft seit dem Sommer 2014 beim US-Sender E! und kommt auf über 90 Episoden. 0,13 Millionen Menschen sahen die erste Folge der siebten Staffel, die am 28. August 2023 um 20.15 Uhr bei sixx lief. Mit 0,05 Millionen Umworbenen sicherte man sich ungenügende 1,0 Prozent. Die zweite Folge, die direkt im Anschluss lief, hatte schon 0,09 Millionen Umworbene und leistete sich 1,7 Prozent. Beim Gesamtpublikum kletterte das Ergebnis auf 0,20 Millionen.Eine Woche später sahen 0,19 Millionen Menschen die erste Folge, die 0,11 Millionen Umworbene vorweisen konnte. Der Zielgruppen-Marktanteil wurde auf sehr erfolgreiche 2,2 Prozent beziffert, die zweite «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs»-Ausgabe des Abends holte 0,30 Millionen und 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige. 3,9 Prozent bei den Umworbenen war Staffelrekord.sixx setzte die Ausstrahlung sieben Tage später fort. Es schalteten 0,21 Millionen Menschen ein, worunter 0,12 Millionen Zuschauer aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe stammten. Der Zielgruppen-Marktanteil wurde von der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) auf 2,0 Prozent beziffert. Die zweite Geschichte hatte 0,26 Millionen Zuschauer und 0,14 Millionen Umworbene. Mit 2,4 Prozent Marktanteil hatte der Frauensender den Nerv der Zuschauer getroffen.Die letzten beiden Episoden standen am Montag, den 18. September 2023, ab 20.15 Uhr an. Die Senderin startete mit 0,20 Millionen Zuschauern, wovon die Hälfte zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Die Sendung erzielte einen erfolgreichen Marktanteil von 1,7 Prozent. Die zweite Geschichte sahen 0,21 Millionen. Das Ergebnis bei den jungen Erwachsenen wuchs auf 0,12 Millionen, sodass der Frauensender mit 2,2 Prozent glücklich sein konnte.Die siebte Staffel von «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs» erreichte am Montagabend 0,21 Millionen Fernsehzuschauer und schnappte sich einen Marktanteil von 0,9 Prozent. Bei den Umworbenen sah es noch einen Tick besser aus: 0,11 Millionen Menschen ließen sich messen, sodass der Frauensender mit der amerikanischen Doku-Serie einen sehr guten Marktanteil von 2,1 Prozent generierte. Die übrigen Folgen, die man in den USA produzieren wird, werden sicherlich auch ihren Weg zu sixx finden.