Schlaflose Nächte in der Antike

Fabian Riedner von 29. September 2023, 12:30 Uhr

Bei «The Fall of the House of Usher» versterben plötzlich mehrere Erben, «Still Up» erzählt von Freunden mit Schlafstörungen.

«Der Untergang des Hauses Usher» (ab 12. Oktober bei Netflix)

Um ihren Reichtum und ihre Zukunft zu sichern, errichten skrupellose Geschwister eine Familiendynastie. Doch plötzlich sterben sämtliche Erben auf mysteriöse Weise.



The Hollywood Reporter: “Die Figuren sind alle auf ihre Weise grotesk - nein, nicht ‚auf ihre Weise‘, denn die Ushers haben mehrere, sich überlagernde Schichten der Perversität - und die Schauspieler schaffen es, dass man mit ihnen mitfiebert, wenn sie auf unterschiedliche Weise gehäutet, ausgeweidet, zerquetscht und zermalmt werden. Flanagans Neuzugang Hamill mit seinen toten Augen und seiner kieseligen Stimme aus dem Jenseits und Michael Trucco, der als Vorgänger der Ushers im Pharmakonzern mehrere Monologe von Flanagans Markenzeichen perfekt vorträgt, verleihen dem Ensemble Tiefe.“







«Krapopolis» (seit 24. September bei FOX)

Die animierte Komödie von Dan Harmon dreht sich um das antike, mythische griechische Königreich Krapopolis, das von König Tyrannis und seiner Familie regiert wird, zu der seine Göttin Deliria, sein Mantitauren-Vater Shlub, seine Halbschwester Stupendous und sein Halbbruder Hippocampus gehören.



Variety: “In den drei Episoden, die den Kritikern gezeigt wurden, fallen viele der Witze in «Krapopolis» in ein paar Muster. Die Figuren sprechen mit einem Abstand von Jahrtausenden in ihre Zukunft. Dazwischen tauchen Klassiker der griechischen Mythologie wie Athene (Amber Stevens West), Hermes (Michael Urie) und das Trojanische Pferd auf. Wer die Sagen kennt, wird nicht mit der Wimper zucken, wenn sich die antiken Gottheiten durch Eitelkeiten oder kleinliche Streitereien entwürdigen, aber Harmon und seine Autoren haben noch immer sichtlich Spaß daran, den Botengott Hermes als schamlosen Aufrührer oder Poseidon (David Koechner) als eifersüchtigen Vater darzustellen, der sich aufregt, wenn Tyrannis mit seiner Tochter ausgeht.“







«The Irrational» (seit 25. September bei NBC)

Alec Mercer (Jesse L. Martin), Professor für Verhaltenspsychologie, berät in der Serie, die auf dem Buch "Predictably Irrational" von Dan Ariely basiert, Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden und Regierungen.



The AV Club: “Und doch ist mit «The Irrational» ein großer Wurf gelungen. Dennoch sollte man bedenken, dass Fernsehserien oft Zeit brauchen, um ihre eigene Stimme zu finden und daraus Kapital zu schlagen. «The Irrational» ist noch nicht so weit, aber es hat in diesem Jahr wenig Konkurrenz, so dass es uns vielleicht überraschen kann. Wenn nicht, ist es schwer, einem vorhersehbaren und sicheren Network-Drama mit einem charmanten Protagonisten böse zu sein.“







«Still Up» (seit 22. September bei AppleTV+)

In dieser romantischen Komödie von Steve Burge und Natalie Walter verbringen Lisa und Danny, zwei beste Freunde mit Schlafstörungen, den Abend am Telefon.



Los Angeles Times: “Die eher episodisch als seriell angelegte Serie bietet eine Fülle peinlicher Situationen, gewinnt aber an emotionalem Gewicht, je besser wir die Figuren kennenlernen. Und sie tut dies, indem sie langsam einen Bogen spannt. Süß, ohne sentimental zu sein, scharf, aber nie böse, wirft «Still Up» Fragen über Schicksal und Timing auf, die die Komödie am Ende stark und bewegend machen. Obwohl der Film den Formen der Liebeskomödie folgt - es wird ein Wettrennen geben -, tut er dies auf seine eigene Weise: Statt im entscheidenden Moment im Regen zu stehen, wird eine Figur beispielsweise von einem Rasensprenger angegriffen.“







«American Horror Story: Delicate» (seit 20. September bei FX)

Nach einer Fehlgeburt und einer Beinahe-Trennung ziehen Ben und Vivien Harmon (Dylan McDermott und Connie Britton) mit ihrer Tochter von Boston nach Los Angeles, um in einem Haus mit unheimlicher Vergangenheit ein neues Leben zu beginnen.



The Hollywood Reporter: “Als Anna eine Hand auf ihrem schlafenden Körper spürt, dreht sie sich um und sieht nicht ihren Partner Dexter (Matt Czuchry), sondern eine verhüllte Gestalt, die in die Nacht flieht und Annas eigene Hände auf unerklärliche Weise blutig zurücklässt. Dennoch wirkt die Stunde insgesamt enttäuschend zurückhaltend. Es fehlt die üppige Unheimlichkeit, die Amazons ähnlich fruchtbares Dead Ringers so unwiderstehlich machte, oder der unheimliche Weltenbau, der «Yellowjackets» so erfolgreich machte - oder, was das betrifft, die ‚Alles kann passieren‘-Verrücktheit, die «American Horror Story» seit mehr als einem Jahrzehnt am Laufen hält.“



