«Why Not Us: Grambling Dance» startet am Mittwoch

US-Fernsehen

ESPN+ wird die fünfte Staffel der Reality über die Orchesis Dance Company starten.

, die fünfte Staffel der gefeierten Serie «Why Not Us» von Andscape, die von NBA-All-Star und Unternehmer Chris Paul produziert wird, feiert am Mittwoch, den 4. Oktober, exklusiv auf ESPN+ Premiere. Das neue, achtteilige ESPN+ Original wird die Fans hinter die Kulissen einer der angesehensten HBCU-Tanzgruppen des Landes führen – der Orchesis Dance Company an der Grambling State University.Die Auftritte der Marschkapellen an den Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) sind unvergleichlich – die donnernden Beats und die synkopischen Schritte der Band beleben die Menge, die Choreografie der Tanzgruppe erweckt jeden Song zum Leben. Jedes Element schafft ein einzigartiges Erlebnis für die HBCU-Kultur. In dieser Saison wird die ehemalige Kapitänin J'aime Griffith das Programm von einem legendären, 38 Jahre alten Direktor übernehmen und gleichzeitig die Arbeitsmoral aller Tänzerinnen und Tänzer wiederherstellen, um den Elitestatus der Orchesis Dance Company (ODC) an der Grambling State University zu erhalten. Treten Sie ein in die Proben, Klassenräume und Gemeinschaften dieser geschätzten Schwesternschaft und erkunden Sie, was es braucht, um die Orchesis zu verkörpern."Die Auftritte der Marching Band sind ein grundlegendes Element des Lebens an HBCUs, da sie das Zentrum der Kultur sind, die die HBCU-Erfahrung prägt", so Paul. "Die Tänzerinnen und Tänzer erwecken die HBCU-Kultur zum Leben und demonstrieren den Stolz der Schule durch ihre Geschlossenheit und ihr Können. In dieser Saison wird das talentierte Grambling-Tanzprogramm in Why Not Us" dem Publikum zeigen, welche Dynamik und Konzentration es braucht, um zusammenzukommen und diesen Darbietungen Leben einzuhauchen."