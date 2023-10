Lifetime schnappt sich ein Medium

US-Fernsehen

«Theresa Caputo: Raising Spirits» ist demnächst bei dem Sender zu sehen.

Das beliebte Medium Theresa Caputo aus Long Island kehrt ins Fernsehen zurück - dieses Mal für 20 Episoden der neuen Serievon Lifetime. Die von Magilla Entertainment produzierte Serie begleitet Theresa bei der Erkundung der nächsten Phase ihres persönlichen Lebens und begibt sich auf eine mit Spannung erwartete Tournee, die unter anderem ausverkaufte Shows in London für „Theresa Caputo Live!“. Die dreifache ‚New York Times‘-Bestsellerautorin wird ihre unglaubliche Gabe mit den Zuschauern teilen, während sie gleichzeitig neue familiäre Dynamiken wie Scheidung und Großmutterwerden bewältigt.«Theresa Caputo: Raising Spirits» wird 2024 auf Lifetime Premiere haben, und kein Thema wird unbehandelt bleiben: von der Zeit als hingebungsvolle Freundin, Mutter, Tochter und Großmutter bis hin zu vielen aufregenden Abenteuern beim ersten Mal. Sie wird die Hochzeit ihres Sohnes feiern, ihrer Tochter bei der Eingewöhnung in die Mutterschaft helfen, ihre Eltern von nebenan besuchen ... und ihren Anteil an den Geistern anderer kanalisieren. Egal, ob sie unterwegs oder zu Hause auf Long Island ist, manche Menschen begegnen Theresa aus einem bestimmten Grund, und sie ist bekannt für ihre Überraschungslesungen. Während der gesamten Serie werden Kameras dabei sein, um diese spontanen Momente einzufangen, egal ob sie eine Besorgung macht oder an einem Drive-Thru steht, und die Zuschauer werden sehen, wie sie Skeptiker immer wieder beeindruckt und verblüfft zurücklässt."Es ist eine Ehre, anderen dabei zu helfen, geliebte Verstorbene wiederzufinden und so vielen Menschen dabei zu helfen, einen Abschluss zu finden und ihren Glauben wiederherzustellen", sagte Theresa Caputo. "Ich bin begeistert, dass ich die Möglichkeit habe, so viele Geschichten auf Lifetime zu erzählen, und freue mich darauf, diese neue Ära mit treuen Fans und neuen Zuschauern gleichermaßen zu erkunden."«Theresa Caputo: Raising Spirits» wird von Magilla Entertainment für Lifetime produziert, wobei Matthew Ostrom, Laura Palumbo Johnson, Jason Fox, Dominick Pupa und Courtney Mullin als ausführende Produzenten und Gabrielle Salvatore als Co-Executive Producer fungieren. Elaine Frontain Bryant, Cat Rodriguez und Amy Savitsky produzieren für Lifetime.