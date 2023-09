Das ist das Geheimnis in der «Landarztpraxis»

TV-News

Am 16. Oktober 2023 startet der Fernsehsender Sat.1 die neue filmpool-Serie, die am Vorabend punkten soll.

In zweieinhalb Wochen startet der neue Sat.1-Vorabend. Um 18.00 Uhr bekommen die Fernsehzuschauer die aus «Volles Haus! Sat.1 Live» bekannten «Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt» zu sehen, die bereits ab dem kommenden Montag, 2. Oktober, startet. Im Anschluss senden die Verantwortlichen des Senders das neue Prestige-Projektgegen die erfolgreichen RTL-Seifenopern «Alles was zählt» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».Außergewöhnliche Kost wird den Zuschauern der neuen Serie nicht geboten. Zum Sendestart am Montag, 16. Oktober 2023, zieht Dr. Sarah König (Caroline Frier) mit ihrer Tochter Leo (Katharina Hirschberg) an den Schliersee. Dort trifft sie ihren alten Jugendfreund Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), der als Landarzt arbeitet. Dort schwärmt sie – wie Lisa Plenske in «Verliebt in Berlin» – gleich für zwei Männer. Neben dem Mann im Kittel ist da noch der Bergretter Max Rainchinger (Alexander Koll).Schon in der zweiten Folge gerät die neue Landärztin unter Druck. Fabians Vater Georg erfährt als Erster, dass Tochter Leo aus der Liebe von Sarah und Fabian entstanden ist. Tochter Leo freundet sich mit dem Sohn des Bergretters an, eine Liebesgeschichte mit Basti (Simon Lucas) bahnt sich an. In der dritten Folge wird Fabian von seinen Gefühlen für Sarah überwältigt, die ihn jedoch abweist. Trotz Beziehungspause trifft er sich mit seiner Frau Alexandra (Katrin Anne Heß), die noch nichts von der Übernahme der väterlichen Arztpraxis weiß.Natürlich sorgt das Auftauchen von Fabians Frau für Unruhe und Sarah will nicht zwischen die Fronten der beiden geraten. So wendet sich die Landärztin an den Bergretter Max. Sie beschließt, mit Fabian über seine Tochter zu sprechen. Doch der Landarzt steht einem eigenen Kinderwunsch ablehnend gegenüber.