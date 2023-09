Primetime-Check

Wie viele Zuschauer sahen sich den die Partie des DFB-Pokals im Ersten an? Wie schlug sich die zweite Folge der neuen RTL-Show «Die Verräter»?



Am gestrigen Abend begann Das Erste die Primetime mit der DFB-Pokal-Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig. Der Vorbericht lief vor 2,56 Millionen Interessenten und landete bei einer soliden Quote von 11,3 Prozent. Das Programm kam bei den 0,55 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf eine starke Sehbeteiligung von 11,2 Prozent. Mit dem Anstoß stieg die Reichweite auf 3,40 Millionen Fernsehzuschauer, was hohe 15,5 Prozent bedeutete. Die 0,73 Millionen Jüngeren steigerten sich nun auf hervorragende 14,6 Prozent. Im ZDF schalteten 5,39 Millionen Zuschauer für den Krimiein, was starke 22,3 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender hingegen nur eine magere Quote von 4,2 Prozent sicher. Mit demverkleinerte sich das Publikum auf 3,55 Millionen Menschen, was guten 16,5 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,29 Millionen Jüngeren steigerten sich auf eine annehmbare Sehbeteiligung von 5,9 Prozent zurück.RTL setzte auf die Showund bewegte somit insgesamt 1,43 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Hier wurde ein annehmbarer Marktanteil von 6,2 Prozent ermittelt. Außerdem verfolgten 0,55 Millionen der Umworbenen das Programm und kamen auf gute 10,6 Prozent. Sat.1 überzeugte mit der Show1,33 Millionen Neugierige und verbuchte einen hohen Marktanteil von 6,0 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Werberelevanten fuhr der Sender eine starke Quote von 10,4 Prozent ein.ProSieben strahlte an diesem Mittwochabendaus. 1,49 Millionen Zuschauer lockte die Show und ergatterte so einen hervorragenden Marktanteil von 6,2 Prozent. Bei den 0,79 Millionen Umworbenen kam man auf eine starke Quote von 14,8 Prozent. RTLZWEI zeigte an diesem Abend die Dokusoap. Es schalteten insgesamt 0,77 Interessenten ein, die hohe 3,2 Prozent Marktanteil erzielten. 0,28 Millionen Jüngere verbuchten einen starken Marktanteil von 5,3 Prozent.Das Dramaschlug sich bei Kabel Eins recht gut und erreichte bei einem Publikum von 0,56 Millionen Menschen annehmbare 2,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,22 Millionen Umworbenen wurde eine gute Quote von 4,4 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr strahlte VOX aus und kam mit 0,69 Millionen Fernsehende auf maue 2,9 Prozent Marktanteil. In der werberelevanten Gruppe wurde eine akzeptable Quote von 5,4 Prozent bei einer Reichweite von 0,29 Millionen Zuschauern ermittelt.