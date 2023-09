Vor NFL-Übertragung: RTL setzt auf Tier-Formate

TV-News

Martin Rütter kehrt mit seinen großen Hunden ins Programm zurück. Darüber hinaus erhält der Tierchiropraktiker Murat Colak ein eigenes TV-Format.

RTL hat ein neues Tierformat angekündigt, das am Sonntag, 22. Oktober, um 15:45 Uhr debütieren soll und damit zum Vorlauf von «Exlusiv Weekend» und den NFL-Übertragungen am Abend wird. Denn vonsind gleich zwei jeweils einstündige Ausgaben geplant. Hinter dem brutal anmutenden „Knochenknacker“ verbirgt sich der Tierchiropraktiker Murat Colak, der mit seinen Videos auf den einschlägigen Kurzvideoplattformen eine große Reichweite vorweisen kann.In der neuen RTL-Sendung massiert und behandelt der Tier-Osteopath und -Chiropraktiker vor allem Hunde, aber auch Alpakas und Pferde. Murats Fähigkeit, komplexe Diagnosen zu stellen und die wahren Ursachen von Tierleiden zu finden, macht ihn oft zur letzten Hoffnung für verzweifelte Tierbesitzer. Angefangen hat alles mit seinem Hund Bones, mit dem er ein unzertrennliches Team bildet. Jetzt gibt der Hunde-Retter gemeinsam mit Bones spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Tiertherapie.Im Vorfeld setzt RTL aber auf seinen bewährten Hundeprofi: Martin Rütter. Ab 11:45 Uhr sendet die Kölner TV-Station ebenfalls zwei Folgen von. Für das Format bedeutet dies eine Umstellung der Sendezeit, denn im vergangenen Jahr liefen die drei Episoden der ersten Staffel jeweils sonntags um 16:45 Uhr. Nun sind sogar insgesamt vier zweistündige Ausgaben geplant, die in Doppelfolgen laufen. Auch in den neuen vier Folgen schaut Hundeprofi Martin Rütter auf den bunten Alltag der XXL-Hunde und ihren Familien. So hat Familie Wibbeke ein Problem mit ihrem Bloodhoud Robin, der so gar keine Lust auf Kommandos hat und stattdessen lieber alles vollsabbert.Da RTL im Vorfeld an die Tier-Doku-Strecke die Spielfilme «Angry Birds – Der Film» ► und, die um 8:05 beziehungsweise 10:00 Uhr zu sehen sind, kann man durchaus von einem tierischen Sonntag sprechen.