AppleTV+ stellt «Fingernails» vor

Kino-News

Der neue Spielfilm soll am 3. November Premiere feiern.

Apple Original Films hat einen neuen Trailer fürvorgestellt, der Spielfilm wurde von Regisseur Christos Nikou inszeniert und weist eine hochkarätige Besetzung auf, darunter die Oscar-nominierte Jessie Buckley («The Lost Daughter»), Oscar-Preisträger Riz Ahmed («Sound of Metal»), Golden Globe-Preisträger Jeremy Allen White («The Bear») und Luke Wilson («The Goldfinch»). Der Film wird am Freitag, 27. Oktober 2023, in den Kinos von Los Angeles und New York Premiere feiern und am Freitag, 3. November 2023, weltweit auf Apple TV+ sowie in weiteren ausgewählten Kinos zu sehen sein.Anna (Buckley) und Ryan (White) haben die wahre Liebe gefunden. Das wurde durch eine umstrittene neue Technologie bewiesen. Es gibt nur ein Problem: Anna ist sich immer noch nicht sicher. Dann nimmt sie eine Stelle in einem Institut für Liebestests an und lernt Amir (Ahmed) kennen. «Fingernails» ist der zweite Spielfilm und der erste englischsprachige Film des visionären Regisseurs, Autors und Produzenten Nikou, dessen Regiedebüt der viel beachtete griechische Film Apples" war.«Fingernails» wurde gemeinsam von Nikou, Stavros Raptis und Sam Steiner geschrieben. Neben Nikou wird «Fingernails» von Cate Blanchett, Andrew Upton und Coco Francini für Dirty Films und Lucas Wiesendanger für FilmNation Entertainment produziert. Der Film wird von Glen Basner, Milan Popelka und Alison Cohen von FilmNation Entertainment zusammen mit Ashley Fox, Kevin Lafferty und Jerome Duboz produziert.