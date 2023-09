«Sex Education» startet voll durch

International

Die deutsche «Liebes Kind»-Serie ist weiterhin ein Hit.

Die vierte und letzte Staffel vonerreichte in der ersten Woche ihren Höhepunkt und landete mit zwölf Millionen Zuschauern an der Spitze der englischen TV-Liste. Die Dokuseriekehrte in die Liste zurück, wobei Staffel zwei auf Platz zwei (7,6 Millionen Zuschauer) und Staffel eins auf Platz zehn (2,4 Millionen Zuschauer) erschien. Weitere Neuzugänge in dieser Woche waren die fünfte Runde der Reality-Dating-Serie, die auf Platz sieben startete (3 Millionen Aufrufe), und das Comedy-Special, das auf Platz acht der Liste einstieg (2,6 Millionen Aufrufe). Die Fans strömten zu ihren Favoriten: «One Piece>> belegte Platz drei (6,2 Millionen Aufrufe), Staffel fünf der Seriekam auf Platz vier (4,9 Millionen Aufrufe), Staffel eins der Doku-Serielandete auf Platz fünf (4 Millionen Aufrufe) und Staffel zwei vonbelegte Platz sechs (3,4 Millionen Aufrufe).Die Liebeskomödievon Haley Lu Richardson und Ben Hardy belegte mit 15,2 Millionen Besuchern die zweite Woche in Folge auf Platz eins der englischen Filmliste und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Der familientaugliche Kinder-Action-Filmdebütierte auf Platz zwei (6,7 Millionen Besucher), während der nigerianische Thrillerauf Platz vier (5,6 Millionen Besucher) startete. Adam Sandlers Familienkomödieverbrachte seine fünfte Woche auf der Liste auf Platz zehn (2,5 Millionen Besucher).Die ersten drei Plätze der nicht-englischen TV-Liste wurden von wiederkehrenden Favoriten belegt – wie der deutschen limitierten Psycho-Thriller-Serieauf Platz eins (10,4 Millionen Aufrufe), der spanischen limitierten Thriller-Serieauf Platz zwei (3,7 Millionen Aufrufe) und der mexikanischen limitierten Drama-Serieauf Platz drei (3,7 Millionen Aufrufe). Koreanische Titel dominierten die Liste mit dem Western-Dramaauf Platz sechs (1,7 Millionen Aufrufe), der romantischen Komödieauf Platz fünf (1,7 Millionen Aufrufe) und dem romantischen Dramaauf Platz sieben (1,6 Millionen Aufrufe). Abgerundet wird die Liste durch Staffel zwei der japanischen Anime-Serieauf Platz vier (2,3 Millionen Aufrufe), die französische Drama-Serieauf Platz acht (1,5 Millionen Aufrufe), Staffel drei der norwegischen Fantasy-Serieauf Platz neun (1,2 Millionen Aufrufe) und die polnische Drama-Serieauf Platz zehn (1,1 Millionen Aufrufe).