«Big Brother» startet am 8. Oktober

England

Die Verantwortlichen von ITV bestätigten den kurzfristigen Start der neuen Runde.

Das Warten hat fast ein Ende: ITV hat bekannt gegeben, dass die mit Spannung erwartete neue Staffel von, moderiert von AJ Odudu und Will Best (produziert von Initial, einem Teil von Banijay UK), am Sonntag, den 8. Oktober, um 21 Uhr startet. Um das Fernsehereignis des Jahres und die Rückkehr des ultimativen sozialen Experiments zu feiern, wird «Big Brother: The Launch» auf ITV1, ITV2 und ITVX im Rahmen einer bahnbrechenden Multikanal- und Streaming-Übernahme ausgestrahlt. Der Rest der Serie wird jeden Abend um 21 Uhr auf ITV2 und ITVX zu sehen sein (außer samstags).Das kultige «Big Brother»-Haus, das für diese Neuauflage der Show einen modernen neuen Look erhalten hat, wird wieder Schauplatz der ganzen Action sein – es gibt wieder clevere Aufgaben, spannende Nominierungen und Live-Räumungen. Das Publikum spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem es während der gesamten Serie abstimmt und schließlich den Gewinner bestimmt, der mit einem lebensverändernden Geldpreis nach Hause gehen wird.Nach «Big Brother» läuft «Big Brother: Late & Live» – eine aufregende neue Sendung, die von AJ Odudu und Will Best live aus dem «Big Brother»-Haus vor einem Studiopublikum moderiert wird und den Zuschauern eine zusätzliche Stunde mit exklusiven «Big Brother»-Inhalten bietet. «Big Brother: Late & Live» wird der einzige Ort sein, an dem man das erste Live-Interview der Rausgeworfenen sehen kann, zusammen mit einer Reihe von exklusiven Features, wie z.B. Zugang zu den Kamerafahrten, prominente Gastkommentare und Diskussionen sowie die wöchentlichen Nominierungsergebnisse. Der kultige «Big Brother»-Livestream kehrt ebenfalls auf die Bildschirme zurück und wird an sieben Abenden in der Woche exklusiv auf ITVX ausgestrahlt, so dass die Fans die Möglichkeit haben, bis in die frühen Morgenstunden nach «Big Brother» live dabei zu sein.