Gernot Bauer folgt auf Alexander Rösner

Köpfe

Seven.One hat einen neuen Chef für die Sportmarke «ran» gefunden.

Etwas überraschend war im Juli bekannt geworden, dass «ran»-Sportchef Alexander Rösner ab Mitte September nicht mehr für die Seven.One Entertainment Group arbeitet, sondern in Unterföhring bei Sky Sport anheuert und als Senior Vice President Sports Editorial fungiert. Nun hat Seven.One einen Nachfolger für Rösner vorgestellt und ist bei Warner Bros. Discovery fündig geworden. Die Wahl fiel auf Gernot Bauer, der die Stelle als neuer «ran»-Sportchef zum 1. November antritt. In seinen Aufgabenbereich fällt die Leitung der Bereiche Redaktion, Produktion sowie Sportrechte, außerdem verantwortet er plattformübergreifend sämtliche Sportinhalte.„Sport und insbesondere Live-Sport sind für Joyn Sat.1 und ProSieben ein elementarer Programm-Bestandteil: von der Fußball-Bundesliga und der U21 über American Football bis hin zum Motorsport. Dafür brauchen wir ein starkes Team mit einem erfahrenen und exzellenten Fachmann. Deshalb sind wir stolz darauf, Gernot Bauer verpflichten zu können. Er ist ein ausgewiesener Sportexperte – vor und hinter der Kamera – und passt hervorragend zu «ran». Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, lässt sich Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben und Sat.1, in einer am Mittwoch verschickten Mitteilung zitieren.Gernot Bauer sagt über seine neue Aufgabe: „Eine starke Marke wie «ran», mit der ich aufgewachsen bin, führen zu dürfen, ist ein Privileg. Ich freue mich sehr, ab jetzt die «ran»-Kapitänsbinde zu tragen, um mit einer der besten Sportredaktionen Deutschlands die Zukunft mitgestalten zu können.“ Gernot war seit 2017 als Head of Sports bei Discovery (inzwischen WBD) tätig. Zuvor fungierte der gebürtige Landshuter als stellvertretender Chefredakteur bei Eurosport . Von 2011 bis 2015 war er Chefreporter bei Sky Sport News HD. Bauer berichtete zudem als Reporter und Moderator von zahlreichen Sport-Großereignissen wie den Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften im Wintersport, der Tour de France und Motorsport-Events wie der Rallye Dakar. Zudem leitete er bei Eurosport zwischenzeitlich sämtliche Motorsport- und Wintersport-Produktionen.