RTL veranstaltet nächste «Wasserspiele» wieder im Oktober

Diesmal treten die Promis beim Wasserwettbewerb auf Teneriffa an.

Nach der vorübergehenden Absetzung von «Das Supertalent» stand RTL im vergangenen Herbst vor der Herausforderung passendes Programm am Samstagabend zu finden. Dies gelang nicht immer und blieb vor allem im September und Oktober mit «Die Puppenstars» ohne Erfolg. Dann jedoch präsentierte der Kölner Sender dieund fuhr damit 16,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe ein – die höchste Einschaltquote bis zum Jahreswechsel. Wenig überraschend gibt es für die Spiele-Show eine Fortsetzung, schließlich bleibt «Das Supertalent» noch bis zum kommenden Jahr off air.RTL plant mit den zweiten «Wasserspielen» am Samstag, 21. Oktober, um 20:15 Uhr. Ging es im vergangenen Jahr für die prominenten Teilnehmer noch nach Baden-Württemberg in den Wasserpark „Rulantica“, fand die Produktion diesmal auf der Kanaren-Insel Teneriffa im Siam Park statt. Diese Stars und Sternchen stellen sich dem verrückten Spektakel: Profi-Tänzer Zsolt Sándor Cseke, Playmate Julia Römmelt, Entertainer Filip Pavlovic, Model und Reality-Star Cecilia Asoro, Fitness-Coach Fernanda Brandao, Bachelor Dominik Stuckmann, Reality-Star Elena Miras und Ex-Handballprofi Michael "Mimi" Kraus.Sie allen treten in acht Spielrunden gegeneinander an und müssen sich unter anderem auf einer gigantischen Turborutsche inklusive freiem Fall und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h beweisen. Außerdem hält der größte Wasserpark der Welt, der 29 Rutschen umfasst, ein Wellenbecken mit bis zu vier Meter hohen Wellen parat. Durch die actionreiche Spielshow führen Laura Papendick und Jan Köppen sowie Oliver Pocher, der erneut als Bademeister in Erscheinung tritt. «RTL Wasserspiele» ist eine Produktion der RTL Studios