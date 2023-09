Super RTLs erste Fiction-Eigenproduktion startet im Oktober

TV-News

Der Kindersender zeigt «Woozle – Die Serie» auf dem Sendeplatz von «Woozle Goozle».

Der RTL-Kindersender Super RTL hat einen Starttermin für sein erstes eigenproduziertes Fiction-Formatgefunden und bewegt sich mit der Wahl des Sendeplatzes in gewohnten Gefilden. «Woozle» übernimmt ab Freitag, 27. Oktober, den Platz des Wissensmagazinsimmer werktags um 16:50 Uhr. Bereits ab Freitag, 20. Oktober stehen die ersten sechs Folgen auf RTL+ zum Abruf bereit. Ab dem 27. Oktober kann man sich dort die komplette Serie anschauen. Dann startet sie auch bei Toggo im TV, auf toggo.de und in der Toggo-App.Im Mittelpunkt der Serie steht der verrückte Erfinder Woozle Goozle, der dank einer Drehpause aus dem Studio darf, um die Welt gemeinsam mit seinem besten Freund Simón zu entdecken. In den ersten sechs Folgen verschlägt es das Chaos-Duo in ein entlegenes Schlosshotel. Denn dort hat Woozle für sich und Simón Urlaub gebucht. Doch irgendetwas stimmt nicht. Alles ist unheimlich: das düstere Schloss, das Ehepaar Lustig, denen das Hotel gehört, die durchsichtige Gestalt, auf die die beiden treffen, denn es scheint zu spuken im Grusel-Hotel der Lustigs. Und so beschließen Woozle und Simón, den Hotelbesitzern dabei zu helfen, die Gespenster wieder loszuwerden. Ab Folge sieben wechselt der Ort des Geschehens: Der Urlaub ist vorbei und Simón ist wieder zuhause. Plötzlich klingelt es und Woozle steht vor der Tür. Dessen eigene vier Wände müssen renoviert werden - wegen Explosionsschäden natürlich. Und so wird schnell klar, dass Woozle bei seinem besten Freund einziehen will. Dabei hat Simón doch bereits Ärger mit seiner strengen Hausmeisterin Frau Blume, der nichts wichtiger ist, als dass alle Regeln eingehalten werden. Das Chaos nimmt seinen Lauf.„Mit seiner ‚explosiven' Mischung zählt «Woozle Goozle» aus der bekannten Puppenschmiede von Martin Reinl seit über einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Toggo-Formaten“, so Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun. „Wir sind sehr stolz, dass wir das Woozle-Universum nun weiter ausbauen können. Dass es sich hierbei um die erste eigenproduzierte Fiction-Serie in der Geschichte von Super RTL handelt, ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein.“