Hulu kauft «Moonlighting»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst stellt die Serie am 10. Oktober 2023 online.

Alle fünf Staffeln der beliebten, mit dem Emmy ausgezeichneten Serie «Moonlighting» sind ab dem 10. Oktober erstmals auf Hulu verfügbar. In Deutschland lief die Serie unter dm Titelbei RTL . Der amerikanische Originaltitel zielt auf das Thema Schwarzarbeit nach dem offiziellen Feierabend ab.Zum allerersten Mal werden alle 67 Episoden von «Moonlighting» mit Cybill Shepherd und Bruce Willis in den Hauptrollen als Stream verfügbar sein, komplett mit der Originalaufnahme des Grammy-nominierten Titelsongs von Al Jarreau. Jede klassische Episode wurde in HD von der ursprünglichen Filmquelle neu gemastert.Inhalt: Als das ehemalige Model Maddie Hayes pleite geht und feststellt, dass eines ihrer wenigen verbliebenen Vermögenswerte der Besitz der Blue Moon Detective Agency ist, ist sie versucht, diese aufzulösen, bis sie die schrulligen Mitarbeiter kennenlernt und in deren noch schrulligere Fälle verwickelt wird.