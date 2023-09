«Das große Backen» kämpft sich wieder nach oben

Quotennews

Nachdem man in der Zielgruppe in der Woche zuvor in den einstelligen Bereich abgerutscht war, war Sat.1 gestern nun wieder besser aufgestellt.



Bei der neusten Ausgabe vonmusste gestern Abend zunächst ein Backwerk nach Wahl mit einem Marmor-Muster verschönert werden. Weiter ging es mit der technischen Prüfung, in welcher blättrige Croissant-Kringel anstanden, die der neuste Schrei aus New York sind. Zum Abschluss sollte das eigene Leibgericht in Form einer 3D-Torte täuschend echt zur Schau gestellt werden.Die vierte Folge war in der Vorwoche mit 1,30 Millionen Fernsehenden auf hohe 6,0 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Noch größer fiel der Verlust bei den 0,43 Millionen Jüngeren aus, welche erstmals in dieser Staffel auf einstellige 8,6 Prozent abgerutscht waren. Mit einem Publikum von 1,33 Millionen Menschen ging es gestern nun zumindest wieder leicht aufwärts. Der Marktanteil stagnierte bei 6,0 Prozent. Jedoch konnten sich immerhin die 0,51 Millionen Umworbenen aus dem vorherigen Tief befreien. Hier ging es mit starken 10,4 Prozent wieder in den zweistelligen Bereich.Bei Kabel Eins lief zur Primetime, wofür sich 0,56 Millionen Zuschauer interessierten. Dies reichte für ein annehmbares Resultat von 2,5 Prozent. Bei den 0,22 Millionen Werberelevanten standen gute 4,4 Prozent auf dem Papier. Weiter ging es mit, wodurch der Sender nun mit 0,30 Millionen Filmfans bei hohen 3,9 Prozent landete. Die 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich zudem auf eine starke Quote von 6,7 Prozent.