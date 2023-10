Joe Manganiello moderiert «Deal or no Deal Island»

US-Fernsehen

Die Neuauflage der beliebten Koffershow wird bereits in wenigen Wochen bei NBC Premiere feiern.

«True Blood»-Star Joe Manganiello startet als Moderator von, einer Abwandlung des klassischen Spiels, bei dem 13 Spieler auf die Privatinsel des schwer fassbaren Bankers gebracht werden, um dort in einem saisonalen, spannenden Wettbewerb um Geld zu kämpfen.Die Serie kombiniert spannende Herausforderungen, verblüffende Dilemmas und das klassische Spiel «Deal or No Deal», während die Teilnehmer versuchen, den Bankier zu schlagen. Manganiello wird sie dabei begleiten, das Spiel leiten, die verlockenden Angebote des Bankiers weitergeben und ihnen bei den schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens helfen."Die Rolle des «Deal or No Deal»-Gastgebers wurde schon immer von einem charmanten, urkomischen und umwerfend gutaussehenden Mann gespielt", sagte Corie Henson, Executive Vice President, Unscripted Content, NBCUniversal Entertainment. "Als wir die Show aus dem Studio holten und das Spiel auf die Banker's Island verlegten, war Joe die offensichtliche Wahl. Er liebt alle Arten von Spielen, lebt für das Abenteuer und scheut sich nicht, die eine oder andere Schlange zu erlegen, um den Spielern zu helfen, einen lebensverändernden Zahltag zu gewinnen und hoffentlich den Banker in seinem eigenen Spiel zu schlagen."