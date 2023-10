Amazon setzt «Mumbai Diaries» fort

International

Die Serie ist ein medizinischer Thriller, der in der Notaufnahme eines staatlichen Krankenhauses spielt.

Am 6. Oktober 2023 setzt Amazon Prime Video die Fernsehseriemit der zweiten Staffel fort. Die Serie kommt von Emmay Entertainment und wurde von Nikkhil Advani kreiert, Monisha Adani und Madhu Bhojwani sind für die Produktion verantwortlich. In den Hauptrollen sind Mohit Raina, Konkana Sen Sharma, Shreya Dhanwanthary, Natasha Bhardwaj, Satyajeet Dubey, Mrunmayee Deshpande, Tina Desai, Prakash Belawadi, Parambrata Chattopadhyay, Ridhi Dogra, Balaji Gauri und Sonali Kulkarni zu sehen.Die Serie erforscht die Herausforderungen, mit denen das medizinische Personal des Krankenhauses und andere Ersthelfer in der Stadt Mumbai konfrontiert werden, wenn sie mit einer Krise von ungeheurem Ausmaß fertig werden müssen. In diesem Kampf, Leben zu retten und andere zu heilen, sind diejenigen, die das Problem beheben, die Schwächsten. Shubhra Gupta von „The Indian Express“ lobte die Leistung der Darsteller : "«Mumbai Diaries 26/11» funktioniert am besten, wenn zwischen all der Verrücktheit einige der Figuren innehalten, um Luft zu holen und Blicke oder Worte auszutauschen. Das lässt einen glauben, dass es noch etwas Gutes auf der Welt gibt."