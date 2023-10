«The Curse of Oak Island» kehrt zurück

US-Fernsehen

History wird das Format mit der elften Staffel im November zurückholen.

Die Erfolgsseriedes History Channels kehrt am Dienstag, den 7. November, um 21.20 Uhr mit Staffel elf zurück. Mit ihren kühnsten Plänen, das 228 Jahre alte Schatzgeheimnis zu lösen, sind Rick und Marty Lagina und ihr talentiertes Team zurück, wie nie zuvor.In dieser Staffel werden die Ausgrabungen in der berüchtigten Geldgrube, in Lot 5 und darüber hinaus fortgesetzt, während auf Oak Island weiterhin verblüffende Entdeckungen zu Tage gefördert werden. Darüber hinaus führen die Nachforschungen des Teams dazu, dass sie sich auf die bisher monumentalste Reise nach Übersee begeben, die neue und schockierende Beweise liefern wird, die schließlich die Tempelritter mit dieser jahrhundertealten Geschichte in Verbindung bringen könnten.Ursprünglich bestand die Besetzung aus einer Kerngruppe mit Rick, Marty und Alex Lagina, Dan und Dave Blankenship, Craig Tester, Jack Begley, Dan Henskee, Charles Barkhouse und Peter Fornetti. Im Laufe der Zeit hat sich das Team von Oak Island erweitert. Einige Spezialisten, die für bestimmte Zwecke auf die Insel geholt wurden, wie Terry Matheson, Laird Niven und Gary Drayton, haben sich dem Team als Vollzeitmitglieder angeschlossen.