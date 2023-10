Harry Potter kommt zu RTL+

TV-News

Obwohl Sat.1 die Filmreihe derzeit am Samstagabend ausstrahlt, werden die Filme demnächst beim konkurrierenden Streamingdienst von RTL Deutschland abrufbar sein.

Joanne K. Rowling veröffentlichte im Jahr 1997 das erste von insgesamt sieben-Büchern und veränderte damit die Welt. Die Jugendromane wurden in acht Filme adaptiert und bilden eines der erfolgreichsten Film-Franchise aller Zeiten. Vor zwei Jahren feierte die Reihe ihr 20-jähriges Jubiläum, für das Warner Bros. eine eigene Sondersendung produzierte. Auch über zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung haben die Filme nichts an ihrer Beliebtheit eingebüßt, was die derzeitigen Einschaltquoten von Sat.1 beweisen.Der Bällchensender zeigt seit September die Filme über den jungen Hogwarts-Schüler, der von Daniel Radcliffe verkörpert wird. Stets mehr als eine Million Zuschauer sahen die bisher gesendeten fünf Filme am Samstag. Noch bis weit in den Oktober hinein zeigt Sat.1 die Reihe, die mitim Jahr 2011 endete. Auf dem zum Sender gehörenden Streamingdienst Joyn sind die Filme derzeit wie auf allen anderen Diensten nicht abrufbar.Das wird sich aber zum 15. Oktober ändern, denn ab diesem Datum sind alle acht Filme bei RTL+ abrufbar. Fans kommen somit auf Abruf in den Genuss der Abenteuer von Harry, Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson). Zudem können die Zuschauer Abschied von Michael Gambon nehmen, der am 27. September im Alter von 82 Jahren verstarb. Gambon verkörperte ab dem dritten Filmden Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore.