Blockbuster-Battle

James Bond auf einer eisigen Straße – wird daraus mehr als nur eine Freundschaft? Das Blockbuster-Battle verrät es euch.

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)James Bond führt Krieg gegen den Terror: Er jagt den skrupellosen Finanzhai Le Chiffre, der mit blutigem Geld einer Terrororganisation spekuliert – und sich verrechnet. Um die Millionen seiner Kunden wieder zu beschaffen, nimmt Le Chiffre an einer zwielichtigen, schwerreichen Pokerrunde im "Casino Royale" von Montenegro teil. 007 wird als Mitspieler eingeschleust und soll gewinnen. Doch Bond verliebt sich in seine Geldbotin Vesper vom Schatzamt und wird in eine Falle gelockt.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Packender Actioner von Jonathan Hensleigh mit Liam Neeson und Laurence Fishburne in den Hauptrollen: Als es in einer Diamantenmine im Norden Kanadas zu einer Explosion kommt, werden einige Bergleute verschüttet - und der Sauerstoffvorrat reicht nur noch 36 Stunden. Der erfahrene Ice Road Trucker Mike McCann soll mit seinem Team Rettungsgeräte in das Bergwerk bringen. Doch Tauwetter, Lawinen und ein Schneesturm drohen, die Mission scheitern zu lassen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 4IMDb User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Natalie Portman und Ashton Kutcher sind Emma und Adam: Zwei Freunde aus Kindertagen, die plötzlich mehr aneinander finden. Nach Jahren eher flüchtiger Bekanntschaft landet Adam am Ende einer Party-Nacht in Emmas WG - und mit Emma im Bett. Eine Beziehung kann sich Emma aber nicht vorstellen, und so beschließen sie, einfach Freunde zu sein und ab und zu miteinander zu schlafen. Doch kann das auf Dauer ohne Gefühle und Verpflichtungen funktionieren? Quotenmeter bezeichnete die Liebeskomödie als „köstlichen Gute-Laune-Film, dessen positive Aspekte die negativen überwiegen.“ The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6